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Меркель: Германия больше не может полагаться на США
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Меркель: Германия больше не может полагаться на США 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.
«Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло. Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы», — подчеркнула она.
По ее словам, немцы должны брать больше отвтественности на себя, как в политическом, как и в военном и экономическом плане.
«Мы должны учиться играть свою роль. ФРГ это большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности долгие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила немыслимо много несправедливости», — заключила она.
При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и надежного партнерства Евросоюза и США, в том числе в НАТО.
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