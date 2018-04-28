Меркель: Германия больше не может полагаться на США

«Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло. Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы», — подчеркнула она.

По ее словам, немцы должны брать больше отвтественности на себя, как в политическом, как и в военном и экономическом плане.

«Мы должны учиться играть свою роль. ФРГ это большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности долгие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила немыслимо много несправедливости», — заключила она.