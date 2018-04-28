«Ростелеком» в Омске помог пенсионерам освоить азбуку Интернета

Два месяца омские пенсионеры в возрасте от 55 до 90 лет изучали правила работы на персональном компьютере, полезные онлайн-программы, знакомились с сайтом госуслуг, поисковыми системами, соцсетями и электронной почтой. Занятия проходили дважды в неделю на базе учебного центра «Ростелекома». В качестве учебного пособия использовалась «Азбука Интернета», разработанная оператором связи совместно с Пенсионным фондом России

«Сегодня мы понимаем, что умение пользоваться Интернетом необходимо в повседневной жизни любому поколению. Современные технологии помогают людям пожилого возраста увереннее чувствовать себя в обществе. Именно поэтому мы уделяем большое внимание программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности», — комментирует директор Омского филиала компании Эдуард Серобабин.

«Я получила приглашение на обучение от Пенсионного фонда. Предложение приняла с опаской, боялась не потянуть. Но за период курсов я освоила базовые навыки работы за компьютером и теперь могу общаться с близкими намного чаще, не обращаясь за помощью», — рассказывает участница проекта «Азбука Интернета» Альбина Шеленкова.

Напомним, что проект «Азбука Интернета» стартовал в Омске в 2009 году. За девять лет обучение прошли более 600 пенсионеров столицы области, а численность групп выросла с 25 до 35 слушателей.

Отметим, что обучиться работе на компьютере можно дистанционно. Учебное пособие, методические рекомендации, полезные примеры и ссылки размещены в открытом доступе разработчиками программы на портале «Азбука интернета».