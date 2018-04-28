Клещевой сезон начался! Как его пережить? 

Первую половину мая, до 15 числа, казанцев будут защищать от клещей. Во-первых, работает горячая линия для пострадавших от укуса клеща. Во-вторых, клещей будут принимать на анализ. Редакция e-Kazan.ru напоминает, чем опасен клещ и как быть, если вы все-таки его «поймали».
28 апреля 2018
Клещи уже проснулись?
Конечно! Сезон активности клещей начался 18 апреля. К медикам обратились почти 40 человек.
Чем опасны клещи?
Это коварные переносчики клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. Следует помнить, что в лесу нужно следовать и определенным правилам поведения — не ложиться и не садиться на траву, ставить палатки на местах без густой растительности и не заносить в помещение свежесорванные растения.
Я могу и сам справиться с клещом…
Вытаскивать клещей из себя самостоятельно не рекомендуется. Нужно ехать в травмпункт и отдать клеща на растерзание специалисту. Если же травмпункт далеко настолько, что пока доедешь, клещ состарится, не стоит начинать мазать клеща маслом или выкуривать дымом.
Хорошо. Тогда куда мне идти?
В Министерстве здравоохранения говорят, что лучше всего обращаться в травмпункты по месту жительства. Список трамвпунктов:
Советский район — Аделя Кутуя, 48 Ново-Савиновский район — Адоратского, 30а Вахитовский район — Фатыха Карима, 14 Кировский район — Можайского, 17 Московский район — Исаева, 5 Приволжский район — Карбышева, 12 Авиастроительный район — Лечебная, 7 Как понять, что клещ не был заражен?
В Роспотребнадзоре РТ снятых с живого человека клещей советуют отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (ул. Сеченова, 13а, недалеко от остановки «Советская площадь»). Здесь клещей исследуют на наличие возбудителей клещевых инфекций. До свидания с врачом клеща нужно хранить в емкости, в прохладном месте при температуре +4…+ 8. Исследование платное, обойдется в 1 028 рубля. Результаты анализа будут известны уже на следующий день.
Горячая линия для пострадавших от укуса клеща: 238-21-74 (будни) и 238-98-54 (праздничные дни).
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