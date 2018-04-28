Клещевой сезон начался! Как его пережить?

Первую половину мая, до 15 числа, казанцев будут защищать от клещей. Во-первых, работает горячая линия для пострадавших от укуса клеща. Во-вторых, клещей будут принимать на анализ. Редакция e-Kazan.ru напоминает, чем опасен клещ и как быть, если вы все-таки его «поймали».

28 апреля 2018

Клещи уже проснулись?

Конечно! Сезон активности клещей начался 18 апреля. К медикам обратились почти 40 человек.

Чем опасны клещи?

Это коварные переносчики клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. Следует помнить, что в лесу нужно следовать и определенным правилам поведения — не ложиться и не садиться на траву, ставить палатки на местах без густой растительности и не заносить в помещение свежесорванные растения.

Я могу и сам справиться с клещом…

Вытаскивать клещей из себя самостоятельно не рекомендуется. Нужно ехать в травмпункт и отдать клеща на растерзание специалисту. Если же травмпункт далеко настолько, что пока доедешь, клещ состарится, не стоит начинать мазать клеща маслом или выкуривать дымом.

Хорошо. Тогда куда мне идти?

Министерстве здравоохранения говорят, что лучше всего обращаться в травмпункты по месту жительства. Список трамвпунктов:

Советский район — Аделя Кутуя, 48 Ново-Савиновский район — Адоратского, 30а Вахитовский район — Фатыха Карима, 14 Кировский район — Можайского, 17 Московский район — Исаева, 5 Приволжский район — Карбышева, 12 Авиастроительный район — Лечебная, 7 Как понять, что клещ не был заражен?

Роспотребнадзоре РТ снятых с живого человека клещей советуют отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан » (ул. Сеченова, 13а, недалеко от остановки «Советская площадь»). Здесь клещей исследуют на наличие возбудителей клещевых инфекций. До свидания с врачом клеща нужно хранить в емкости, в прохладном месте при температуре +4…+ 8. Исследование платное, обойдется в 1 028 рубля. Результаты анализа будут известны уже на следующий день.

Горячая линия для пострадавших от укуса клеща: 238-21-74 (будни) и 238-98-54 (праздничные дни).

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