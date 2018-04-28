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Николай Цуканов: объединительные процессы должны идти на благо людей
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Николай Цуканов: объединительные процессы должны идти на благо людей 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Прикамье прошло заседание Совета муниципальных ообразований региона, в котором впервые приняли участие помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов м президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
По словам Николая Цуканова, в Прикамье назрел вопрос укрупнения территорий, при этом регион не является исключением, такая-де работа ведется и в лругих субъектах Федерации.
Он подчеркнул, что объединительные процессы должны идти на благо людей.
«ФедералПресс» напоминает, что все процессы создания городских округов в муниципальных районах начаты по инициативе самих муниципалитетов. Все вопросы, связанные с преобразованием, должны быть согласованы с органами местного самоуправления района и поселений и их жителями. Любые решения в этой сфере должны иметь широкую общественную поддержку. В этом случае краевые власти готовы оказать всю необходимую помощь на всех этапах процесса преобразования.
Максим Решетников отметил, что одна из основных задач краевых властей в работе с муниципальными властями — укрепление доходной базы. В частности, ведется работа по вовлечению земель. «Эта работа не даст сиюминутную прибыль, но в перспективе вовлеченные земли дадут бюджетам муниципалитетов доход от налогов. Надо сказать, что решение местных вопросов не дорогостоящее, поэтому, если вести плановую работу, то и вопросы будут постепенно решаться», — заявил глава региона.
На заседании обсуждался и вопрос кадрового резерва для муниципальной службы. Участники пришли к выводу, что такая работа должна вестись постоянно.
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