Николай Цуканов: объединительные процессы должны идти на благо людей

По словам Николая Цуканова, в Прикамье назрел вопрос укрупнения территорий, при этом регион не является исключением, такая-де работа ведется и в лругих субъектах Федерации.

Он подчеркнул, что объединительные процессы должны идти на благо людей.

«ФедералПресс» напоминает, что все процессы создания городских округов в муниципальных районах начаты по инициативе самих муниципалитетов. Все вопросы, связанные с преобразованием, должны быть согласованы с органами местного самоуправления района и поселений и их жителями. Любые решения в этой сфере должны иметь широкую общественную поддержку. В этом случае краевые власти готовы оказать всю необходимую помощь на всех этапах процесса преобразования.

Максим Решетников отметил, что одна из основных задач краевых властей в работе с муниципальными властями — укрепление доходной базы. В частности, ведется работа по вовлечению земель. «Эта работа не даст сиюминутную прибыль, но в перспективе вовлеченные земли дадут бюджетам муниципалитетов доход от налогов. Надо сказать, что решение местных вопросов не дорогостоящее, поэтому, если вести плановую работу, то и вопросы будут постепенно решаться», — заявил глава региона.

На заседании обсуждался и вопрос кадрового резерва для муниципальной службы. Участники пришли к выводу, что такая работа должна вестись постоянно.