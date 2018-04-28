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ФАС проверяет рекламу нижнего белья в Хабаровске
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ФАС проверяет рекламу нижнего белья в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сотрудники хабаровского управления Федеральной антимонопольной службы обратили внимание на очередной рекламный баннер, установленный в центре дальневосточной столицы. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, в картинке полуобнажёной девушки в нижнем белье могут содержаться непристойные и даже оскорбительные образы. На сайте ведомства опубликован опрос общественного мнения — является ли эта реклама уместной. ФАС предлагает горожанам, принять участие и выразить собственную позицию по поводу данного баннера. Ведомство регулярно проводит подобные исследования, их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства.
— Если большинство граждан решит, что в рекламе используются непристойные образы и выражения, то ФАС примет меры административного воздействия к владельцу, — отмечают в ведомстве.
Штраф может быть выписан и за то, что текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа для детей.
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