ФАС проверяет рекламу нижнего белья в Хабаровске

Сотрудники хабаровского управления Федеральной антимонопольной службы обратили внимание на очередной рекламный баннер, установленный в центре дальневосточной столицы. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в ведомстве, в картинке полуобнажёной девушки в нижнем белье могут содержаться непристойные и даже оскорбительные образы. На сайте ведомства опубликован опрос общественного мнения — является ли эта реклама уместной. ФАС предлагает горожанам, принять участие и выразить собственную позицию по поводу данного баннера. Ведомство регулярно проводит подобные исследования, их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства.

— Если большинство граждан решит, что в рекламе используются непристойные образы и выражения, то ФАС примет меры административного воздействия к владельцу, — отмечают в ведомстве.

Штраф может быть выписан и за то, что текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа для детей.