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В сквере Васильченко высадят 90 яблонь и вишен
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Трамп и Меркель "проехались" по России

В сквере Васильченко высадят 90 яблонь и вишен 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: kzn.ru  В Казани начали озеленять общественные места. Вчера в Московском районе на пересечении Кулахметова и Серова высадили 21 яблоню.
Скоро в сквере Васильченко высадят 45 вишневых деревьев и 45 яблонь. Для посадки выбирают взрослые деревья, у которых уже развита крона, пишет портал мэрии.
В Казани продолжается двухмесячник саночистки, который стартовал 1 апреля. 14 апреля прошли первые субботники в Кировском и Московском районах. Масштабный городской субботник состоится 5 мая.
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