В сквере Васильченко высадят 90 яблонь и вишен

Фото: kzn.ru В Казани начали озеленять общественные места. Вчера в Московском районе на пересечении Кулахметова и Серова высадили 21 яблоню.

Скоро в сквере Васильченко высадят 45 вишневых деревьев и 45 яблонь. Для посадки выбирают взрослые деревья, у которых уже развита крона, пишет портал мэрии.

В Казани продолжается двухмесячник саночистки, который стартовал 1 апреля. 14 апреля прошли первые субботники в Кировском и Московском районах. Масштабный городской субботник состоится 5 мая.

Читайте также:

В Казани сажают сакуру на дорожном островке

В майские праздники казанские парковки станут бесплатными

Кривая Казань. Свежий сборник