Приморским специалистам не удалось спасти раненую картечью тигрицу

Владивосток. Приморский край . Специалистам не удалось спасти раненную картечью тигрицу. Несмотря на все усилия ветеринаров дикая кошка умерла в ночь на 28 марта, рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Напомним, раненую тигрицу специалисты Минприроды обнаружили в одном из заказников Хабаровского края в начале марта. После более тщательного осмотра выяснилось, что картечь попала в одно из ее бедер, в живот и в район хвоста. На данный момент имя стрелявшего в нее человека неизвестно.

Сразу после осмотра хищницу перевезли в приморский центр реабилитации диких животных «Тигр», где она перенесла четыре операции. Ветеринары давали ей лекарства и медикаменты. Однако состояние животного оставалось крайне тяжелым.

«Перед ветеринарами стояла очень сложная задача: в результате ранения фактически не стало коленного сустава. Понадобилось несколько операций, чтобы скрепить кости. За это время хищница получила несколько наркозов и потеряла много крови», — говорится в сообщении.

Кроме того, в последние дни дикая кошка отказывалась пить и есть, а также не подпускала к себе людей слишком близко.

«Печально, что не смогли помочь тигрице. Понятно, что изначально шансов было мало, тем не менее в определённый момент казалось, что произойдёт чудо. Увы», — отметил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев

На данный момент Охотнадзор и полиция Хабаровского края намерены приложить все усилия, чтобы найти стрелявшего в погибшую тигрицу человека.