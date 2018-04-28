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Приморским специалистам не удалось спасти раненую картечью тигрицу
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Приморским специалистам не удалось спасти раненую картечью тигрицу 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Владивосток. Приморский край. Специалистам не удалось спасти раненную картечью тигрицу. Несмотря на все усилия ветеринаров дикая кошка умерла в ночь на 28 марта, рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».
Напомним, раненую тигрицу специалисты Минприроды обнаружили в одном из заказников Хабаровского края в начале марта. После более тщательного осмотра выяснилось, что картечь попала в одно из ее бедер, в живот и в район хвоста. На данный момент имя стрелявшего в нее человека неизвестно.
Сразу после осмотра хищницу перевезли в приморский центр реабилитации диких животных «Тигр», где она перенесла четыре операции. Ветеринары давали ей лекарства и медикаменты. Однако состояние животного оставалось крайне тяжелым.
«Перед ветеринарами стояла очень сложная задача: в результате ранения фактически не стало коленного сустава. Понадобилось несколько операций, чтобы скрепить кости. За это время хищница получила несколько наркозов и потеряла много крови», — говорится в сообщении.
Кроме того, в последние дни дикая кошка отказывалась пить и есть, а также не подпускала к себе людей слишком близко.
«Печально, что не смогли помочь тигрице. Понятно, что изначально шансов было мало, тем не менее в определённый момент казалось, что произойдёт чудо. Увы», — отметил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
На данный момент Охотнадзор и полиция Хабаровского края намерены приложить все усилия, чтобы найти стрелявшего в погибшую тигрицу человека.
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