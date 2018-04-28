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В Оренбурге первые садоводы отправились на дачи на автобусах
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Трамп и Меркель "проехались" по России

В Оренбурге первые садоводы отправились на дачи на автобусах 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Обслуживание маршрутов, обеспечивающих проезд садоводов, началось 28 апреля.
Как и в предыдущие годы, в 2018 году дачные автобусы будут работать все дни недели, кроме понедельника и четверга. Для работы на 41 дачном маршруте будет задействовано до 87 единиц транспорта.
В этом сезоне обслуживать дачников будет только муниципальный транспорт. Частники не посчитали выгодной работы на садовых маршрутах.
«Пятого апреля администрация Оренбурга объявила открытые аукционы в электронной форме на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок граждан по регулируемым тарифам до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в 2018 году, — рассказал начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбург Дмитрий Анисимов. — Заявки на участие в аукционах поступили от единственного участника — муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки».
Отметим, что в прошлом году 35 садоводческих маршрутов Оренбурга обслуживало муниципальное предприятие, остальные шесть — частные перевозчики.
Стоимость проезда на дачных автобусах будет соответствовать городскому тарифу — 17 рублей. Льготные категории граждан федерального и регионального регистров для поездок в садоводческом сообщении могут воспользоваться своим правом проезда по «Социальной транспортной карте».
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