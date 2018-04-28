В Оренбурге первые садоводы отправились на дачи на автобусах

Обслуживание маршрутов, обеспечивающих проезд садоводов, началось 28 апреля.

Как и в предыдущие годы, в 2018 году дачные автобусы будут работать все дни недели, кроме понедельника и четверга. Для работы на 41 дачном маршруте будет задействовано до 87 единиц транспорта.

В этом сезоне обслуживать дачников будет только муниципальный транспорт. Частники не посчитали выгодной работы на садовых маршрутах.

«Пятого апреля администрация Оренбурга объявила открытые аукционы в электронной форме на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок граждан по регулируемым тарифам до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в 2018 году, — рассказал начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбург Дмитрий Анисимов . — Заявки на участие в аукционах поступили от единственного участника — муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки».

Отметим, что в прошлом году 35 садоводческих маршрутов Оренбурга обслуживало муниципальное предприятие, остальные шесть — частные перевозчики.

Стоимость проезда на дачных автобусах будет соответствовать городскому тарифу — 17 рублей. Льготные категории граждан федерального и регионального регистров для поездок в садоводческом сообщении могут воспользоваться своим правом проезда по «Социальной транспортной карте».