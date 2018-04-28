РЖД заявили о наращивании объемов погрузки в портах

Анализируя выгрузку вагонов, в РЖД отмечают, что этот показатель за последние годы вырос на 65%. И если 10 лет назад объем в 1200 вагонов в сутки был высоким показателем для любого порта, то сейчас этот объем выполняется в первую половину дня.

«И если показатель в 1000 вагонов не достигается — считаем работу неудовлетворительной», — заключил спикер.

По данным А. Кузнецова, в 1 квартале 2018 года погрузка в адрес российских портов возросла на 4,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого), было перевезено 76,8 млн тонн грузов. На 12% возросла погрузка в порты Октябрьской железной дороги, на 2% в Дальневосточной и на 1% в порт Северо-Кавказской ж/д.