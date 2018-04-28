ОНФ просит прокуратуру проверить новый перинатальный центр на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 28 апреля. / ТАСС /. Активисты сахалинского отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) просят прокуратуру региона проверить перинатальный центр в Южно-Сахалинске, который ввели в эксплуатацию с большим количеством нарушений. Об этом ТАСС сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Сахалинской области Кирилл Кобяков.

"Перинатальный центр открылся официально в начале апреля текущего года. Мы были там 20 и 25 апреля, что бросается в глаза сразу — повсеместная грязь. На этажах свисают оголенные провода, на стенах почти по всему зданию следы от подтеков воды. В учреждении масса рабочих, которые что-то постоянно доделывают", — рассказал Кобяков.

По его словам, в письме, направленном в прокуратуру , сахалинский ОНФ просит проверить ряд моментов. «Во-первых, необходимо выяснить, как учреждение получило лицензию. Объект был принят на баланс областной больницей 22 декабря, а 24 декабря уже получил лицензию. За 4 рабочих невозможно было получить лицензию», — отмечает Кобяков.

Он поясняет, что проверяющие должны были проверить наличие оборудования, документы врачей. «Разве можно пройти за день 32 тыс. кв. метров? Мы ходили по зданию пять часов, осмотрели только 5-10% помещений. Возникает вопрос к областному минздраву , который выдал лицензию», — сказал глава регионального исполкома ОНФ.

Также, по словам Кобякова, есть вопросы к Роспотребнадзору . «Как они принимали здание, если в нем полная антисанитария?», — отмечает он.

"Есть вопросы по пожарной безопасности, по выполнению норм СанПиНа, вентиляционной системе", — сказал глава регионального исполкома ОНФ.

О перинатальном центре

Областной перинатальный центр строился с 2014 года и открылся в апреле 2018 года. Он разместился в большом пятиэтажном здании общей площадью 32 тыс. квадратных метров.

Центр включает в себя отделения медицинской генетики, перинатальной диагностики, патологии беременных, новорожденных, родовое и послеродовое, а также операционные и реанимационные залы. Работает стационар на 130 коек, а также консультативная поликлиника. Родовое отделение имеет 12 индивидуальных родильных залов.

Ежегодно в центре рассчитывают принимать до 2,5 тыс. родов. В учреждении будет оказываться помощь женщинам из всех районов Сахалинской области , у которых беременность протекает с осложнениями или возникли риски для здоровья будущих детей.

На прошлой неделе в ординаторской упало несколько навесных плиток, при этом никто не пострадал. По данным регионального минздрава, руководство Сахалинской областной клинической больницы оперативно связалось с заказчиком строительства — Дирекцией по реализации программ строительства Сахалинской области. Объект находится на гарантии, все недостатки оперативно устранили. Дополнительно специалистами подрядной компании была проведена проверка всех помещений центра, на данный момент других проблем не выявлено.