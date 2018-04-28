«Птенцы Керенского»: первая в России криминальная амнистия

По данным историков, начиная с марта 1917 года по трем амнистиям Временного правительства из мест лишения свободы (МЛС) выпустили порядка 90 тысяч заключенных. Среди них были тысячи отпетых уголовников. Именно их и прозвали «птенцами Керенского», по фамилии тогдашнего министра юстиции А. Ф. Керенского.

Амнистии: политическая, военная и уголовная

На четвертый день после вступления А. Ф. Керенского в должность министра юстиции Временного правительства (6 марта 1917 года) его ведомством был издан указ о политической амнистии. Тремя днями ранее Минюст упразднил особые гражданские суды, царскую охранку и жандармерию. 14 марта была объявлена воинская амнистия, а спустя три дня министерство юстиции обнародовало постановление «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления».

К слову, именно Временным правительством в правовую практику был введен термин «амнистия» (раньше в подобных случаях речь шла о помиловании).

По факту многие заключенные при царе получили свободу раньше, чем были изданы все эти нормативные правовые акты: после того, как рухнул самодержавный строй, двери тюрем распахнули революционно настроенные вооруженные отряды.

К активной революционной деятельности возвратились сотни большевиков, меньшевиков, кадетов, эсеров и представителей других политических течений, а также революционеры, вернувшиеся в Россию из вынужденной эмиграции, — В. И. Ульянов-Ленин, Л. Д. Бронштейн-Троцкий, И. В. Джугашвили-Сталин и др.

Что собой представляла уголовная амнистия

Амнистия, в результате которой на свободе оказались тысячи уголовников, отменяла смертную казнь и заменяла ее 15-летней каторгой. Бессрочная же каторга как вид наказания была упразднена. Всем каторжанам без исключения сроки наказания скостили наполовину. С большого количества осужденных судимость вообще сняли, и они были освобождены. На поселение теперь высылали на срок, не превышающий три года.

Как подсчитали исследователи, в результате всех этих послаблений на волю вышли 80% находившихся в российских МЛС. Отпускали даже посаженных за подготовку и осуществление терактов, пожизненно осужденных за особо тяжкие преступления. К примеру, таким амнистированным оказался и Нестор Махно , приговоренный к бессрочной каторге за убийство чиновника военной управы.

Причем российские периодические издания часто печатали объявления о сборе средств для освобожденных из МЛС — чтобы им было на что доехать домой.

Какие «гнезда» начали вить «птенцы»

Упраздненные царские ведомства правоохранительной, судебной и пенитенциарной систем новая власть пыталась заменить «исправительными обществами», полагая, что в благодарность за освобождение «жертвы царизма» быстрее социализируются и станут нормальными членами общества. Однако воры, грабители, разбойники и убийцы в условиях революционного времени и ухудшившейся экономической ситуации (повальная безработица, нехватка продовольствия и других товаров первой необходимости) принялись за старое, занялись привычным для себя делом. И в столице, и на периферии преступность выросла в десятки раз. Причем увеличилось количество преступлений, совершаемых с особой жестокостью.

Согласно историческим сведениям, например, в Петербурге с апреля по август 1917 года число одних только краж выросло в 6,7 раз. Самыми криминальными были центральные районы столицы. Преступники захватывали здания учреждений и организаций, превращая их в «малины», безнаказанно убивали и грабили.

Криминальная ситуация долго оставалась тяжелой и после того, как к власти пришли большевики: новые правоохранительные органы только формировались, и в среде чекистов остро не хватало профессиональных кадров. К бывшим представителям царской полиции, желавшим принять участие в защите правопорядка, сотрудники ВЧК относились с недоверием.

По утверждению историка криминалистики Н. Ф. Кузнецовой, преступность в России периода 1917–1922 годов в значительной степени носила латентный характер, что обусловлено, в частности, несовершенством правоохранительной системы того времени. Поэтому современные историки до сих пор не располагают точными статистическими данными о количестве и характере совершенных в те годы преступлений.