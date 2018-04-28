Добровольцев для уборки бесхозных могил ветеранов ищут в Красноярске

Администрация Красноярска призывает откликнуться добровольцев, готовых помочь привести в порядок участки на кладбище, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Речь идет о могилах, на которые некому приходить. Идею уборки могил предложила местная компания ритуальных услуг. Об этом сообщили в городской мэрии.

Уборку планируют провести 9 мая на кладбище «Бадалык». Сейчас на нем не меньше сотни могил ветеранов, оставшихся без родных и близких. В течение года за такими участками присматривают сотрудники кладбища.

Организация, инициировавшая уборку, готова обеспечить волонтеров транспортом и инвентарем. Акция пройдет в преддверии Дня Победы, а также в рамках большого проекта по благоустройству и озеленению «За чистый город! Чистую Сибирь!»