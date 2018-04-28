На территории орловского сахарного завода обезвредили две мины

Накануне, 27 апреля, в МЧC поступило несколько сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Cотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Кирпичного завода Залегощенского района, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 122 мм. В Ливенском районе на территории сахарного завода были обезврежены одна 82-мм и одна 50-мм минометные мины. В Покровском районе изъят артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают, что снаряды и мины опасны в силу своей ветхости. Даже малейшее неосторожное движение может привести к реакции. При обнаружении опасных предметов необходимо сразу звонить спасателям и как-то оградить опасные находки.