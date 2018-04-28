Браконьеры убили десятки черепах с детенышами в реке Темерник

Десятки мертвых черепах, убитых ради приманки, обнаружил ростовчанин в реке Темерник. «Северный, река Темерник, дамба Кувшинка, браконьеры убивают черепах ради приманки для рыбы (или раков)! Всего уничтожено несколько десятков черепах и детёнышей. Вопиющий случай. Просим соответствующие органы начать проверку», — видео с места событий выложил автор в ростовском паблике.

Однако не все горожане встали на его сторону Многие уверены, что животные сами залезли в раколовки в поисках легкой добычи, и браконьеры тут не причем. И посоветовали автору пожалеть еще и бедных червей, насаживаемых на крючки.

Но и сердобольные ростовчане нашлись, они жалеют бедных черепах и возмущены бессмысленной гибелью животных. «А черепашек жалко, сейчас столько приманки для рыбы продают, … ».