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Около «Европы Сити Молла» оборудуют современную остановку в Волгограде
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Трамп и Меркель "проехались" по России

Около «Европы Сити Молла» оборудуют современную остановку в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На станции скоростного трамвая около ТРК «Европа Сити Молл» установят новый остановочный павильон.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты уже приступили к подготовительным работам. Павильон будет выполнен из металлических конструкций и закаленного антивандального стекла.
Для безопасности местных жителей в течение нескольких дней высадка пассажиров будет производиться на остановках «Площадь Ленина» и «ЦПКиО».
Напомним, 2 мая, в день второго тестового матча на «Волгоград Арене» остановка у ТРК «Европа Сити Молл» станет конечной для скоростных трамваев, курсирующих от станции «Ельшанка».
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