Около «Европы Сити Молла» оборудуют современную остановку в Волгограде

На станции скоростного трамвая около ТРК «Европа Сити Молл» установят новый остановочный павильон.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты уже приступили к подготовительным работам. Павильон будет выполнен из металлических конструкций и закаленного антивандального стекла.

Для безопасности местных жителей в течение нескольких дней высадка пассажиров будет производиться на остановках «Площадь Ленина» и «ЦПКиО».

Напомним, 2 мая, в день второго тестового матча на «Волгоград Арене» остановка у ТРК «Европа Сити Молл» станет конечной для скоростных трамваев, курсирующих от станции «Ельшанка».