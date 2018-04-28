Как будут работать дачные автобусы? 

Расписание дачных автобусов
Маршрут № 24С «Челюскинцев — г. Сулак (сады)»
Рабочие дни Челюскинцев
6:10; 6:35; 7:00; 7:32; 8:00; 8:30; 8:57; 9:24; 10:01; 10:49; 12:14; 13:07; 13:45; 14:09; 14:38; 15:16; 17:02; 18:01; 18:37; 19:06; 19:32; 19:59.
Конечная (сады)
6:50; 7:15; 7:40; 8:12; 8:40; 9:10; 9:37; 10:04; 10:41; 11:29; 12:54; 13:47; 14:25; 14:49; 15:18; 15:56; 17:42; 18:41; 19:16; 19:45; 20:08; 20:38.
Выходные дни Челюскинцев
7:00; 7:25; 7:53; 8:21; 8:49; 9:17; 9:45; 10:13; 10:41; 11:37; 12:33; 13:16; 14:00; 14:42; 15:23; 16:48; 17:17; 18:05; 18:41; 19:08; 19:36.
Конечная (сады)
7:38; 8:05; 8:32; 9:00; 9:28; 9:56; 10:25; 10:53; 11:21; 12:17; 13:13; 13:56; 14:40; 15:22; 16:03; 17:28; 17:56; 18:45; 19:20; 19:48; 20:13.
Маршрут № 64 «а/ст Челюскинцев — АТБ УРСа»
а/ст Челюскинцев
8:10; 9:52; 11:53; 13:39; 17:25; 18:50.
Конечная (сады)
8:50; 10:32; 12:33; 14:19; 18:05; 19:30.
Маршрут № 70 «8 Марта-ст-он Динамо — с/о Дружба»
8 Марта
7:44; 8:20; 8:55; 9:31; 10:08; 10:45; 12:10; 13:18; 14:22; 16:25; 17:09; 17:43; 18:20; 18:56; 19:32; 20:07.
Конечная (сады)
8:23; 8:59; 9:34; 10:10; 10:47; 11:24; 12:49; 13:57; 15:01; 17:04; 17:48; 18:22; 18:59; 19:35; 20:11; 20:45.
Маршрут № 71 «8 Марта — ст-он Динамо — с/о Осинки»
8 Марта
7:30; 8:05; 8:40; 9:16; 9:53; 10:30; 11:08; 11:55; 13:00; 14:10; 14:50; 16:02; 17:23; 18:04; 18:40; 19:15; 19:51.
Конечная (сады)
8:09; 8:44; 9:19; 9:55; 10:32; 11:09; 11:47; 12:34; 13:39; 14:49; 15:29; 16:41; 18:02; 18:43; 19:19; 19:53; 20:27.
Маршрут № 76 «а/ст Челюскинцев — с/о Остров Мира 1»
а/ст Челюскинцев
7:38; 8:53; 10:09; 13:26; 16:07; 17:23; 18:39; 19:57.
Конечная (сады)
8:15; 9:30; 10:46; 14:03; 16:45; 18:01; 19:19; 20:35.
Маршрут № 77 «а/ст Челюскинцев — с/о Остров Мира 2»
а/ст Челюскинцев
7:55; 9:12; 10:41; 14:10; 15:28; 17:29; 18:47; 20:05.
Конечная (сады)
8:33; 9:50; 11:19; 14:48; 16:06; 18:07; 19:24; 20:40.
Маршрут № 79 «Челюскинцев — с/о Гелиевого завода»
а/ст Челюскинцев
8:15; 9:05; 10:00; 10:50; 13:18; 14:20; 16:40; 17:40; 18:37; 19:20.
Конечная (сады)
9:08; 9:58; 10:53; 11:43; 14:11; 15:13; 17:28; 18:28; 19:25; 20:08.
Маршрут № 86 «Челюскинцев — с/т Буровик»
а/ст Челюскинцев
8:30; 10:10; 13:10; 16:28; 18:11.
Конечная (сады)
9:12; 10:52; 13:52; 17:10; 18:53.
Маршрут № 90 «а/ст Челюскинцев — пос. Заречный»
Рабочие дни Челюскинцев
7:24; 8:22; 9:33; 10:45; 13:20; 14:31; 16:14; 17:25; 18:40.
Конечная (сады)
7:50; 8:58; 10:08; 11:18; 13:56; 15:07; 16:50; 18:05; 19:14.
Выходные дни Челюскинцев
8:43; 9:57; 12:05; 13:19; 14:35; 16:50; 18:03; 19:15.
Конечная (сады)
9:19; 10:33; 12:41; 13:55; 15:09; 17:26; 18:37; 19:49.
Маршрут № 91 «Клиффорд — с/о Ростоши 1»
Рабочие дни Клиффорд
7:50; 9:02; 9:30; 10:14; 11:34; 13:01; 13:53; 15:06; 15:50; 17:27; 18:44; 19:23; 20:01.
Конечная (сады)
8:26; 9:38; 10:06; 10:50; 12:10; 13:37; 14:29; 15:42; 16:26; 18:03; 19:20; 19:59; 20:35.
Выходные дни Клиффорд
7:50; 8:26; 9:02; 9:38; 10:14; 10:50; 11:34; 12:10; 13:53; 14:30; 15:06; 16:50; 17:27; 18:06; 18:44; 19:23; 20:01.
Конечная (сады)
8:26; 9:02; 9:38; 10:14; 10:50; 11:26; 12:10; 12:46; 14:29; 15:06; 15:42; 17:26; 18:03; 18:42; 19:20; 19:59; 20:35.
Маршрут № 94 «Челюскинцев — с/о Овощевод»
а/ст Челюскинцев
7:35; 8:42; 9:50; 10:57; 14:06; 15:15; 17:26; 18:35; 19:44:
Конечная (сады)
8:07; 9:14; 10:22; 11:29; 14:38; 15:47; 17:58; 19:07; 20:16:
Маршрут № 98 «Челюскинцев — с/о Ростоши 1»
а/ст Челюскинцев
8:01; 8:47; 9:34; 10:20; 11:25; 12:40; 14:13; 15:38; 17:00; 17:45; 18:31; 19:16; 20:02 Конечная (сады)
8:46; 9:32; 10:19; 11:05; 12:10; 13:25; 14:57; 16:20; 17:42; 18:26; 19:12; 19:57; 20:43.
Маршрут № 99 «Челюскинцев — с/о Ростоши 2»
а/ст Челюскинцев
7:30; 7:59; 8:29; 8:58; 9:28; 9:59; 10:30; 11:08; 12:08; 12:53; 13:39; 14:24; 15:48; 16:20; 16:49; 17:20; 17:51; 18:20; 18:50; 19:21; 19:51.
Конечная (сады)
8:13; 8:42; 9:12; 9:41; 10:11; 10:42; 11:13; 11:51; 12:51; 13:36; 14:22; 15:07; 16:31; 17:03; 17:32; 18:03; 18:34; 19:03; 19:32; 20:03; 20:33.
Маршрут № 100 «Клиффорд — с/о Ростоши 2 »
Клиффорд
7:28; 8:00; 8:35; 9:11; 9:43; 10:18; 10:54; 11:26; 12:01; 13:05; 13:37; 14:12; 14:49; 15:21; 15:56; 17:06; 17:38; 18:13; 18:49; 19:21; 19:56.
Конечная (сады)
8:18; 8:50; 9:25; 10:01; 10:33; 11:08; 11:44; 12:16; 12:51; 13:55; 14:27; 15:02; 15:39; 16:11; 16:46; 17:56; 18:28; 19:03; 19:39; 20:11; 20:46.
Маршрут № 110 «Клиффорд — с/о Ростоши 3»
Рабочие дни Клиффорд
7:45; 8:34; 10:12; 10:41; 11:52; 14:12; 15:53; 17:01; 18:17; 19:57.
Конечная (сады)
8:33; 9:22; 11:00; 11:29; 12:40; 15:00; 16:41; 17:49; 19:05; 20:45.
Выходные дни Клиффорд
7:45; 8:34; 9:23; 10:12; 11:03; 11:52; 13:23; 14:12; 15:04; 15:53; 17:28; 18:17; 19:08; 19:57.
Конечная (сады)
8:33; 9:22; 10:11; 11:00; 11:51; 12:40; 14:11; 15:00; 15:52; 16:41; 18:16; 19:05; 19:56; 20:45.
Маршрут № 142 «Челюскинцев — Кузнечная — Ивановские сады»
а/ст Челюскинцев
8:00; 9:55; 13:00; 14:53; 17:40; 19:38.
Конечная (сады)
8:56; 10:51; 13:56; 15:49; 18:36; 20:31.
Маршрут № 166 «Клиффорд — с/о Стрела»
Клиффорд
7:30; 8:10; 9:10; 9:59; 11:39; 12:27; 14:10; 15:00; 16:40; 17:40; 18:25; 19:25; 20:10.
Конечная (сады)
8:16; 8:56; 9:56; 10:45; 12:25; 13:13; 14:56; 15:46; 17:26; 18:26; 19:11; 20:10; 20:52.
Маршрут № 167 «Клиффорд — с/о Ивушка»
Клиффорд
8:00; 9:50; 12:30; 14:30; 17:30; 19:35.
Конечная (сады)
8:55; 10:45; 13:25; 15:25; 18:25; 20:30.
Маршрут № 172 «Челюскинцев — с/о Мечта»
а/ст Челюскинцев
7:55; 9:25; 11:59; 13:29; 15:09; 17:45; 19:13.
Конечная (сады)
8:37; 10:07; 12:40; 14:10; 15:50; 18:25; 19:52.
Маршрут № 173 «Челюскинцев — Протопоповская роща»
а/ст Челюскинцев
7:30; 8:05; 8:40; 9:15; 9:50; 10:35; 12:10; 13:20; 14:20; 15:30; 17:15; 17:50; 18:26; 19:02; 19:38; 20:12.
Конечная (сады)
8:05; 8:40; 9:15; 9:50; 10:25; 11:10; 12:45; 13:55; 14:55; 16:05; 17:50; 18:25; 19:01; 19:35; 20:09; 20:43.
Маршрут № 174 «Челюскинцев — Ипподром»
а/ст Челюскинцев
7:45; 9:22; 10:40; 11:57; 15:17; 17:25; 18:45; 20:03.
Конечная (сады)
8:21; 10:00; 11:18; 12:35; 15:55; 18:03; 19:21; 20:39.
Маршрут № 175 «Челюскинцев — с/о Южный Урал»
а/ст Челюскинцев
8:00; 9:15; 10:30; 12:50; 14:05; 17:30; 18:45; 20:00.
Конечная (сады)
8:37; 9:52; 11:07; 13:27; 14:42; 18:07; 19:22; 20:35.
Маршрут № 178 «Клиффорд — с/т „х. Степановский“
Клиффорд
8:10; 10:10; 12:50; 14:55; 17:35; 19:40.
Конечная (сады)
9:11; 11:11; 13:51; 15:56; 18:36; 20:36.
Маршрут № 179 „14 микрорайон — с/о Гелиевого завода“
14 микрорайон
8:40; 9:30; 11:15; 12:15; 15:10; 17:10; 18:05; 19:00.
Конечная (сады)
9:33; 10:23; 12:07; 13:08; 16:00; 17:58; 18:53; 19:48.
Маршрут № 180 „Клиффорд — с/т Татарская Каргала“
Клиффорд
7:30; 8:00; 8:25; 8:50; 9:15; 9:40; 10:05; 10:30; 10:55; 11:35; 12:25; 13:15; 14:05; 14:55; 15:45; 16:55; 17:35; 18:05; 18:30; 18:55; 19:20; 19:45.
Конечная (сады)
8:33; 9:03; 9:28; 9:53; 10:18; 10:43; 11:08; 11:33; 11:58; 12:38; 13:28; 14:18; 15:08; 15:58; 16:48; 17:58; 18:38; 19:08; 19:33; 19:58; 20:20; 20:45.
Маршрут № 181 „8 марта — Нежинские сады“
8 Марта
7:50; 8:11; 8:32; 8:53; 9:14; 9:35; 9:56; 10:17; 10:38; 11:06; 11:41; 12:16; 12:52; 13:29; 14:04; 14:40; 15:16; 15:52; 16:28; 17:04; 17:31; 17:58; 18:25; 18:52; 19:13; 19:34; 19:55.
Конечная (сады)
8:43; 9:04; 9:25; 9:46; 10:07; 10:28; 10:49; 11:10; 11:30; 11:59; 12:34; 13:09; 13:45; 14:21; 14:57; 15:33; 16:09; 16:45; 17:21; 17:57; 18:24; 18:51; 19:18; 19:42; 20:03; 20:24; 20:45.
Маршрут № 182 „8 марта — с/о а/п Центральный“
8 Марта
7:55; 8:15; 8:35; 8:53; 9:11; 9:29; 9:47; 10:04; 10:20; 10:37; 10:54; 11:16; 11:39; 12:02; 12:28; 12:55; 13:23; 13:50; 14:21; 14:52; 15:23; 15:47; 16:11; 16:35; 16:58; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:23; 19:46.
Конечная (сады)
8:50; 9:12; 9:33; 9:51; 10:09; 10:27; 10:45; 11:02; 11:18; 11:35; 11:52; 12:14; 12:37; 13:00; 13:26; 13:53; 14:21; 14:48; 15:19; 15:50; 16:21; 16:45; 17:09; 17:33; 17:56; 18:18; 18:38; 18:58; 19:18; 19:38; 19:57; 20:18; 20:40.
Маршрут № 183 „Клиффорд — с/о Россия“
Клиффорд
7:50; 7:55; 8:37; 9:24; 10:11; 10:20; 11:15; 12:20; 13:30; 13:55; 14:45; 16:20; 16:35; 17:40; 18:30; 18:54; 19:20; 20:10.
Конечная (сады)
8:36; 9:21; 9:23; 10:10; 10:57; 11:46; 12:01; 13:06; 14:41; 14:56; 15:31; 17:06; 18:01; 18:26; 19:16; 20:05; 20:20; 20:52.
Маршрут № 183Г „Клиффорд — с/о Россия — Гребени“
Клиффорд
7:55; 10:20; 13:30; 16:35; 18:54.
Конечная (сады)
9:01; 11:26; 14:36; 17:41; 20:00.
Маршрут № 184 „Клиффорд — Нежинские сады“
Клиффорд
7:55; 9:35; 12:00; 13:43; 17:30; 19:15.
Конечная (сады)
8:45; 10:25; 12:50; 14:33; 18:20; 20:05.
Маршрут № 185 „Клиффорд — с/о а/п Центральный“
Клиффорд
8:00; 9:54; 12:30; 14:30; 17:20; 19:20.
Конечная (сады)
8:58; 10:52; 13:28; 15:28; 18:18; 20:13.
Маршрут № 187 „Челюскинцев — 24 микрорайон — Ивановские сады“
а/ст Челюскинцев
7:40; 8:03; 8:26; 8:49; 9:12; 9:36; 10:00; 10:23; 10:50; 11:20; 11:54; 12:28; 13:15; 14:02; 14:48; 15:35; 16:18; 17:00; 17:50; 18:15; 18:40; 19:05; 19:30; 19:55.
Конечная (сады)
8:23; 8:46; 9:09; 9:32; 9:55; 10:19; 10:43; 11:06; 11:33; 12:03; 12:37; 13:11; 13:58; 14:45; 15:31; 16:18; 17:01; 17:43; 18:33; 18:58; 19:23; 19:48; 20:12; 20:36.
Маршрут № 188 „Челюскинцев — с/т Геолог“
а/ст Челюскинцев
7:25; 8:05; 8:45; 9:20; 10:00; 10:50; 11:40; 12:50; 14:15; 15:40; 17:00; 18:00; 18:45; 19:25; 20:00.
Конечная (сады)
8:16; 8:56; 9:36; 10:11; 10:51; 11:41; 12:31; 13:40; 15:05; 16:30; 17:50; 18:45; 19:30; 20:10; 20:45.
Маршрут № 189 „Челюскинцев — с/о Лесовод“
а/ст Челюскинцев
7:55; 9:12; 10:29; 11:46; 15:00; 17:10; 18:30; 19:50.
Конечная (сады)
8:32; 9:49; 11:06; 12:23; 15:37; 17:47; 19:07; 20:25.
Маршрут № 192 „Челюскинцев — с/о Дубовая роща“
а/ст Челюскинцев
8:00; 8:42; 9:22; 10:04; 10:45; 11:27; 12:50; 14:15; 14:58; 16:23; 17:37; 18:30; 19:13; 19:56.
Конечная (сады)
8:41; 9:23; 10:03; 10:45; 11:26; 12:08; 13:31; 14:56; 15:39; 17:04; 18:18; 19:09; 19:51; 20:33.
Маршрут № 193 »РТИ — с/о Геолог»
7:50; 9:10; 10:40; 14:35; 15:55; 18:00; 19:20.
Конечная (сады)
8:31; 9:51; 11:21; 15:16; 16:36; 18:41; 20:05.
Маршрут № 195 «Челюскинцев — с/о Успех»
а/ст Челюскинцев
7:40; 9:01; 10:22; 12:40; 14:05; 17:00; 18:25; 20:10.
Конечная (сады)
8:11; 9:32; 10:53; 13:11; 14:36; 17:32; 18:56; 20:41.
Маршрут № 196 «Клиффорд — с/о Геолог»
Клиффорд
7:25; 8:20; 9:11; 10:06; 11:40; 13:30; 14:30; 16:20; 17:40; 18:50; 19:40.
Конечная (сады)
8:14; 9:09; 10:01; 10:56; 12:30; 14:20; 15:20; 17:08; 18:28; 19:38; 20:28.
Маршрут № 197 «Клиффорд — Ивановские сады»
Клиффорд
7:30; 8:05; 9:15; 9:50; 11:00; 12:20; 14:05; 15:00; 17:30; 18:25; 19:20.
Конечная (сады)
8:23; 8:58; 10:08; 10:43; 11:53; 13:13; 15:00; 15:50; 18:20; 19:15; 20:15.
Маршрут № 199 «Челюскинцев — с/о Ростоши 3»
а/ст Челюскинцев
7:45; 9:23; 11:02; 13:38; 15:25; 18:01; 19:42.
Конечная (сады)
8:34; 10:12; 11:51; 14:27; 16:14; 18:50; 20:30.
Маршрут № 296 «Клиффорд — с/о Русь»
Клиффорд
7:50; 9:50; 12:40; 14:40; 17:32; 19:37.
Конечная (сады)
8:45; 10:45; 13:35; 15:35; 18:27; 20:30.
Маршрут № 297 «РТИ — с/о Русь»
8:00; 10:13; 13:21; 17:01; 19:16.
Конечная (сады)
8:58; 11:11; 14:19; 17:59; 20:09.