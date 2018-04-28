Этнографическую школу организовали жители сузунского села

Маленькая сибирская деревня, деревянные дома и тихие улицы. Каждый дом здесь — часть истории. В семейном гнезде одного из основателей села Мезенцева сегодня живут его потомки. В доме самодельные ковры и старинная утварь соседствуют с современной бытовой техникой. Хозяйка Зинаида Кондрашова рассказывает: не пожалела, что вернулась из города. У дома особая, добрая энергетика.

«И потом — здесь постоянно узнаешь что-то новое для себя. Полезли в подполье, спустились — что-то нашли. Полезли на крышу — что-то нашли. Нашла даже свою тетрадку с первого класса, когда-то я здесь жила в 1966 году», — рассказывает жительница села Поротниково Зинаида Кондрашова.

Окунуться в живую историю сегодня приехали студенты — этнографы из разных городов России . Говорят, лучше один раз увидеть, чем прочитать в книге.

«Узнать о них непосредственно, побывав в этих самых местах, посмотрев, как оно действительно было на самом деле и как об этом отзываются люди, — это совсем другое чувство», — признается студентка сургутского университета Александра Дементьева

«Не могу сказать, потому что мне пока сложно, все очень сумбурно, и впечатлений и мыслей очень много. Но действительно важным и интересным мне представилась история региона, история Сузунского района», — говорит студентка новосибирского университета Марина Осинцева

Экскурсия стала возможной в рамках международной конференции «Студенты и научно-технический прогресс» на базе новосибирского университета. Это эксперимент, признаются руководители.

«Нам показалось, очень важно привозить сюда студентов, показывать им старую сибирскую русскую деревню. Рассказывать о том, как это важно, чтобы традиции были живыми, чтобы дома не стояли брошенными, чтобы культура продолжала существовать», — сообщила ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ирина Октябрьская.

Выездные экскурсии решено продолжить. Пока ждут только студентов. Затем школьников и всех желающих.