Ещё
Этнографическую школу организовали жители сузунского села
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Этнографическую школу организовали жители сузунского села 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Маленькая сибирская деревня, деревянные дома и тихие улицы. Каждый дом здесь — часть истории. В семейном гнезде одного из основателей села Мезенцева сегодня живут его потомки. В доме самодельные ковры и старинная утварь соседствуют с современной бытовой техникой. Хозяйка Зинаида Кондрашова рассказывает: не пожалела, что вернулась из города. У дома особая, добрая энергетика.
«И потом — здесь постоянно узнаешь что-то новое для себя. Полезли в подполье, спустились — что-то нашли. Полезли на крышу — что-то нашли. Нашла даже свою тетрадку с первого класса, когда-то я здесь жила в 1966 году», — рассказывает жительница села Поротниково Зинаида Кондрашова.
Окунуться в живую историю сегодня приехали студенты — этнографы из разных городов России. Говорят, лучше один раз увидеть, чем прочитать в книге.
«Узнать о них непосредственно, побывав в этих самых местах, посмотрев, как оно действительно было на самом деле и как об этом отзываются люди, — это совсем другое чувство», — признается студентка сургутского университета Александра Дементьева.
«Не могу сказать, потому что мне пока сложно, все очень сумбурно, и впечатлений и мыслей очень много. Но действительно важным и интересным мне представилась история региона, история Сузунского района», — говорит студентка новосибирского университета Марина Осинцева.
Экскурсия стала возможной в рамках международной конференции «Студенты и научно-технический прогресс» на базе новосибирского университета. Это эксперимент, признаются руководители.
«Нам показалось, очень важно привозить сюда студентов, показывать им старую сибирскую русскую деревню. Рассказывать о том, как это важно, чтобы традиции были живыми, чтобы дома не стояли брошенными, чтобы культура продолжала существовать», — сообщила ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ирина Октябрьская.
Выездные экскурсии решено продолжить. Пока ждут только студентов. Затем школьников и всех желающих.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Смертную казнь ждет в тюрьме Ирака новосибирская медсестра День Победы 9 Мая 2018 в Новосибирске – программа мероприятий Председатель СО РАН объявил о конце войны с ФАНО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост707
Трамп и Меркель «проехались» по России60
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта174
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение