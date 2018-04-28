В зоопарк Екатеринбурга привезли леопардов, у которых на морде написано, что они устали от жизни

В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара молодых дальневосточных леопардов. Это самые редкие кошки в мире, в природе их осталось всего 60 особей. Интереснее всего их мордочки — у самки такое выражение, как будто она уже очень устала от жизни.

— Пара приехала к нам из Северска, пятнистого самца зовут Амур, он отличается спокойным и мирным характером, не проявляет агрессии, самка по имени Шилка — своенравная особа, близко к себе не подпускает, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Её главная особенность в отличие от пятнистого самца — черный окрас, что является результатом проявления меланизма. После месячного карантина леопарды поселились в новом доме на экспозиции.

Сейчас леопарды освоились и едят мясо, рыбу, молоко, субпродукты и яйца. Сотрудники зоопарка надеются, что Амур и Шилка дадут потомство, когда подрастут до двух-трех лет.

В дикой природе дальневосточные леопарды обитают в горной тайге Приморья. Они прекрасно лазают по деревьям, охотятся на оленей, косуль, кабанов, барсуков и зайцев. Ловят также грызунов и птиц. Остатки добычи затаскивают на деревья. Размножаются эти кошки крайне медленно: в 80% случаев самки рожают одного-двух детенышей, беременность может происходить один раз в три года.