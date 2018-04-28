Сергей Удальцов: Либеральные вожди предают забвению «узников Болотной»

Приближается 6 мая, символический день для российской оппозиции десятых годов 21-го века. Если кто забыл — шесть лет назад, 6 мая 2012 года, накануне предыдущей инаугурации нашего бессменного Владимира Путина состоялся массовый Марш Миллионов, в ходе которого граждане выразили решительный протест против массовых фальсификаций на президентских выборах и потребовали отменить инаугурацию нелегитимного, по их мнению, президента. В итоге, власти при помощи некоторых «оппозиционеров» организовали масштабную провокацию, и мирный марш закончился арестами сотен демонстрантов и возбуждением громкого «болотного дела». Именно после 6 мая начались жесткие репрессии против оппозиционной коалиции, десятки человек были осуждены к реальному лишению свободы. Я сам также стал одним из «узников Болотной», отсидев 4 года 6 месяцев. В общем, такое забывать нельзя.

Последние годы 6 мая оппозиция обязательно проводила акции протеста, требуя освобождения политзаключенных (причем не только осужденных по «болотному делу»), а также высказывая актуальные политические требования. И вот наступает очередная годовщина. Я был уверен, что в этот день удастся провести общую оппозиционную акцию — тем более, что опять грядет инаугурация Путина по итогам очередных грязных выборов (просто дежавю какое-то!). Я был уверен, что несмотря на многочисленные разногласия, в этот день мы сможем собраться все вместе — хотя бы в знак уважения к тем ребятам, которые отмотали реальные сроки.

И каково же было мое удивление, когда в ходе общения с разными либеральными организациями я понял, что 6 мая никто ничего проводить не собирается. А последней каплей стало объявление Навальным акции 5 мая, хотя ни с кем эта дата не обсуждалась. Если честно, в глубине души я все же надеялся, что годовщина событий на Болотной площади сможет объединить разные отряды оппозиции и станет отправной точкой для выстраивания новой коалиции. Но реальность оказалась весьма печальной.

Тем не менее, Левый Фронт предпринял усилия, чтобы 6 мая у оппозиции была площадка, где можно собраться всем вместе без риска задержаний и высказать свое мнение. Переговоры с мэрией Москвы были непростыми, однако в итоге нашли приемлемый вариант — Суворовская площадь, в центре города, рядом с метро, в удобное время — 14.00. Ведь наша задача — не подставлять людей под избиения и аресты, а дать возможность прийти на акцию и выразить свою гражданскую позицию. Кстати, точно такую же позицию мы занимали и в 2012 году, если кто-то не помнит.

Параллельно Навальный вновь искусственно заводит переговоры по акции 5 мая в тупик. Меня это давно уже не удивляет, так как еще накануне 6 мая 2012 года он агитировал участников оргкомитета оппозиции, чтобы подставить людей «в темную» под дубинки ОМОНа. Без сомнений, для Навального люди — это мусор и мясо, которое можно цинично использовать ради удовлетворения своих мутных политических амбиций. Самого Навального репрессии не коснутся, наши власти относятся к нему с подозрительной заботой. А если посадят на реальные сроки кого-то из молодых ребят — так и наплевать. Такое же отношение было и к «узникам Болотной», которым Навальный помогал в основном на словах. По крайней мере, мы с Леонидом Развозжаевым этой поддержки не заметили.

Пишу это я для того, чтобы ответить многим искренним, но не очень знающим ситуацию людям. Которые призывают нас «объединиться и действовать единым фронтом» вместе с либералами. Я понимаю эти эмоции и согласен с тем, что при определенных условиях возможны совместные действия разных политических сил с целью защиты общедемократических прав и свобод. И в 2012 году Левый Фронт энергично участвовал в такой коалиции, которая собирала стотысячные митинги и оказывала серьезное давление на власть. Однако затем эта коалиция была целенаправленно уничтожена властями при очевидной поддержке таких деятелей, как тот же Навальный. Ну а сегодня они вновь совершают подлые поступки, плюют на «узников Болотной» и провоцируют новые посадки своих сторонников ради дешевого пиара.

Поэтому скажу предельно откровенно — с такими «вождями» сегодня никакую коалицию не выстроишь. Им это не надо. Им надо заниматься самолюбованием и закулисными играми с властью, используя как разменную монету искреннюю энергию своих наивных сторонников. За прошедшие 8 месяцев после моего освобождения из колонии я в этом убедился на сто процентов.

В этой ситуации мы будем верны своим принципам и выйдем на улицу именно 6 мая. Наш митинг будет открыт для всех. Если либеральные вожди не готовы к сотрудничеству, то это не значит, что мы не можем объединяться в конкретных делах без их участия. Приходите, слово дадим представителям самых разных политических взглядов. В единстве — наша сила!