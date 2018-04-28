Вытаскивать Россию из кризиса доверят тем, кто ее туда вогнал

Четвертый президентский срок Владимир Путин может начать с новой административной реформы и радикального «урезания» бюрократической армии. Одним из идеологов изменений может стать бывший вице-премьер Алексей Кудрин . Что же конкретно предлагают реформаторы?

Каким будет новое правительство?

Чем ближе инаугурация президента, тем острее стоит вопрос о новом кабинете министров, да и в целом — о ново формате работе всей «вертикали власти». Какой она будет, 25 января обсуждали за закрытыми дверями премьер-министр (пока еще) Дмитрий Медведев совместно с двумя бывшими министрами — финансов Алексеем Кудриным и экономического развития Германом Грефом

О том, какой видят реформу государственного управления в возглавляемой Кудриным Центре стратегических разработок (ЦСР), хорошо известно. В частности, в ближайшие шесть лет планируется сократить расходы на содержание бюрократического аппарата с нынешних 2,5% от ВВП до 1,74%.

Количество государственных служащих также должно сократиться на треть. Но избавляться, по логике Кудрина, нужно прежде всего от чиновников с самой низкой квалификацией, которые выполняют ненужные работы.

Также должен появиться специальный стратегический блок (скажем, в виде Центра эффективности госуправления), который будет контролировать стратегию развития страны. Работу ведомств будут оценивать по коэффициентам эффективности (KPI) по десяти приоритетным направлениям.

Таких направлений пять в социальной сфере (здравоохранение, образование, демография, жилищная сфера и экология) и пять в экономике (производительность труда, цифровая экономика, безопасные и качественные дороги, малый и средний бизнес, поддержка экспорта).

Российский бюрократ должен выучить термины, давно известные его западному коллеге, — это не только KPI, но и процессное и проектное управление, HR-цикл, компетенции, цифровизация…

Бюрократ без «обратной связи»

МВД. Новые методы госуправления, которые разрабатывает ЦСР под руководством Кудрина, с начала года стали внедрять в шести федеральных ведомствах — это Росздравнадзор Роспотребнадзор , Росприроднадзор, Роструд , а также ФАС

Сам Алексей Кудрин не раз заявлял, что административная реформа бессмысленна без того, чтобы создать точную систему сбора статистической информации с мест. «Сегодня разные органы, налоговая служба Росстат и другие, имеют разное представление о том, сколько, например, в стране бизнесменов, какова их активность и размер доходов», — говорит бывший вице-премьер.

Пожалуй, для большинства россиян было бы большим удивлением узнать, что административная реформа в стране непрерывно идет уже четверть века. Но устои, заложенные еще в советские годы, остались непоколебимы: все государственные органы работают в функционально-иерархическом формате. Это и есть пресловутая «вертикаль власти».

Но по мере того, как быстро меняется глобальный мир, «вертикальная» Россия все сильнее отстает от изменений. Чиновники из разных ведомств просто не научены, чтобы работать сообща над совместными проектами (это то, что в мировой практике называется «проектный офис»). Зато ответственность за конкретное решение попросту «размазана» между десятками чиновников.

«В России как нигде распространена практика принятия нормы по инциденту. Вместо того чтобы просто разобрать конкретный инцидент, кого-то наказать, кого-то наградить, у нас сразу принимают максимально жесткую норму ко всем однотипным ситуациям и объектам. Отсюда избыточные требования, чрезмерные затраты бизнеса и граждан, наличие гигантских аппаратов надзора, избыточное число процедур», — говорит вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук.

Стране нужна децентрализация

Как видно, задач перед реформаторами стоит много. Поэтому о прогнозах относительно новой административной реформы «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, управляющим партнером компании «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) Моисеем Фурщиком.

«СП»: — Моисей Александрович, на ваш взгляд, что конкретно и как именно нужно реформировать в российской бюрократии?

— Мне кажется, что сейчас самое главное — это развитие конкуренции. Государственные структуры и крупные компании слишком «придавили» частную инициативу, не хотят брать на себе риски, вот потому и возникла стагнация.

Для развития конкуренции потребуется не только стандартная антимонопольная политика, но и реформа судебной и правоохранительной системы, приватизация, дерегулирование в отдельных сферах.

А если возникнет качественная конкурентная среда, то и компании сами будут вынуждены заниматься цифровизацией, предъявлять спрос на квалифицированных специалистов и переобучение кадров, будет снижаться банковский процент и т.д. То есть решение многих ключевых вопросов, которого сейчас ждут от государства, в значительной степени будет достигаться более естественным путем.

«СП»: — А помните, что еще в 2004 году, перед своим вторым президентским сроком, Владимир Путин на заседании Госсовета пообещал регионам «радикальную децентрализацию в рамках административной реформы». Сейчас этот вопрос по-прежнему стоит остро?

— Децентрализация — безусловно, важнейший вопрос. И прежде всего она касается пространственного развития. Но это не только передача дополнительных полномочий от центра регионам, но и усиление роли городов, включая перераспределение бюджетных доходов в пользу муниципалитетов. Только тогда мы можем рассчитывать на реальные успехи в развитии городской среды, улучшении демографии, повышении качества общего образования и т. д.

«СП»: — Ну а как вы, скажем, оцениваете внедрение МФЦ? Разве это не показатель того, что государство все же может быть эффективным?

— Это уже нюансы, которые только отвлекают внимание от базовых вещей. Как и цифровизация, которая вдруг стала считаться чудесным «рецептом». Но это лишь инструмент. К тому же активно используемый и всеми другими более-менее развитыми странами. То есть сам по себе он прорыв не обеспечит. Максимум — будет препятствовать дальнейшему отставанию. Конечно, цифровизацией или созданием МФЦ нужно заниматься, но совсем не панацея.

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