Америка добивает Россию, чтобы не делить потом с Китаем

НАТО не собирается выстраивать нормальные отношения с Россией до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главами МИД стран-участниц Альянса в Брюсселе

Свеженазначенный глава американской дипломатии прибыл в бельгийскую столицу буквально через несколько часов после своего официального утверждения на эту должность в Сенате. Что, надо сказать, далось Помпео с большим трудом из-за сопротивления «демократов» — за его кандидатуру проголосовало 57 представителей штатов из 100. Хотя это не помешало ему взять, что называется, «быка за рога» и уйти с головой в работу.

Израиль и Иорданию. Помимо Брюсселя, где он примет участие в подготовке, намеченного на июль саммита лидеров стран НАТО, в ближайшие дни Помпео в качестве главы американской дипломатии намерен нанести визиты в Саудовскую Аравию

Посещение штаб-квартиры Альянса, как пояснил американскому телеканалу АБС некий информированный источник в Белом доме, должно убедить главу Госдепа в том, что «НАТО сохранит единую позицию „нет привычным делам“ с Россией», а также, что союзники будут выполнять «обязательства по выделению 2% ВВП на оборону».

Польша, Эстония и Со вторым пунктом, насколько известно, пока есть проблемы. Из 28 стран, входящих в Североатлантический блок, выполняют поставленные цели только сами США, а также Греция Великобритания . Зато в отношениях с Россией НАТО фактически перевыполнила уже все планы по деструктиву. С нами говорят исключительно языком ультиматумов и требуют невозможного.

И в этот раз та же песня…

«Государственный секретарь Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают: НАТО не станет возвращаться к обычным отношениям с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, а также не выведет свои силы и своих сторонников из Донбасса и не вернет Украине контроль над Крымом », — сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Условия, надо понимать, невыполнимые по вполне объективным причинам.

Во-первых, к Минским соглашениям мы имеем такое же отношение, как Германия Франция — мы лишь гаранты их соблюдения сторонами конфликта, коими являются официальный Киев и руководство ДНР и ЛНР. Во-вторых, армия наша в Донбассе не расквартирована и обратного никто еще не доказал — ни киевские власти (хотя им постоянно что-то мерещится на нездоровую голову), ни их западные кураторы. Так что выводить нам, собственно, некого и нечего. Ну, а что касается Крыма, то крымчане стали российскими гражданами по собственному волеизъявлению и строго в соответствие со всеми юридическими нормами международного права.

И если Помпео как ответственное лицо высокой дипломатии этого не понимает, то он — в тупике.

То есть, вопрос уже даже не в том, улучшатся ли при новом госсекретаре российско-американские отношения, а в том, до каких степеней дойдет взаимный антагонизм?

Ведь учитывая, что Рекса Тиллерсона сняли как раз за недостаточную жесткость в отношении нашей страны, от Помпео будут ждать именно этого — ужесточения политики в отношении России.

— В назначении Помпео никто и не сомневался, — комментирует ситуацию эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин . — Хотя критики, которые выступали против его кандидатуры, были. Но так как, по сути, вся американская элита сейчас антироссийская, то туда он очень хорошо вписывается.

Поэтому и начинает он уже с догматических установок, что «Россия — враг»… и т.д. Иного ничего не может сказать.

При этом я бы не стал говорить, что ему не хватает гибкости. Свои переговорные возможности Помпео продемонстрировал во время своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном . Где, если верить информации с японской стороны, они якобы договорились о том, что северокорейцы не будут использовать ракеты, которые долетают до территории США. А те, что долетают до Японии — пожалуйста.

Помпео — это классический солдат «холодной войны». Но все же не яйцеголовый, твердолобый «крестоносец». Он обладает как бы определенной гибкостью.

Понимаете, если Трамп начал встраиваться в этот истеблишмент и отказался от своих первоначальных обещаний «поладить с Москвой», то и Помпео иначе не может. То есть, здесь это встраивание Трампа в антироссийский истеблишмент, оно просто подразумевает такую логику.

Но если говорить концептуально, с расчетом на десятилетия вперед, то выглядит все следующим образом…

21 век — это век противостояния США и Китая . С этим уже соглашаются почти все не только американские политологи, но и европейские, и наши. И в этой схватке победу, безусловно, будет одерживать та страна, у которой, понятно, будет перевес в масштабах экономики и в военно-политических возможностях. А этот перевес — как США, так и Китаю — может обеспечить единственная страна в мире — Россия. И по мере того, как будет усиливаться эта американо-китайская конфронтация, будет усиливаться схватка за возможность альянса и стратегического партнерства с нами. Как Китай, так и США будут бороться за возможность союза с Москвой.

И Вашингтон это прекрасно понимает. Понимает, что Москва является хранителем, если так можно выразиться, «золотой акции». Поэтому пытается нас как бы из этой большой игры исключить, сконцентрировав прямо сейчас для этого все ресурсы. Они хотят сломить нас именно сейчас, потому что потом им придется уже заигрывать с нами и бороться с Китаем за нас.

«СП»: — Поэтому они с таким тупым упорством, достойным лучшего применения, давят нас санкциями и выдвигают условия «дружбы» априори невыполнимые, на которые мы никогда не пойдем?

— Они исходят из того, что уже подобный алгоритм сработал. Подобный алгоритм использовался Рейганом, когда рейгановскую администрацию, кстати, контролировали неоконсерваторы.

Сейчас они очень активно вливаются в администрацию Трампа. Тот же Болтон, советник по нацбезопасности, является ярым неоконсерватором. И Помпео по многим вопросам почти неоконсерватор.

По сути, они считают, что алгоритм, который они использовали в развале СССР, он может привести к успеху и в случае с Россией. Прежде всего, это навязывание гонки вооружений. Сейчас военный бюджет США достиг 716 млрд долларов. Но уже раздаются голоса, что для эффективного сдерживания Китая и России в течение пяти-семи ближайших лет его необходимо увеличить чуть ли не до полутора триллионов.

Второе, это, безусловно, сами санкции, которые должны как бы точечно по наиболее жизненно важным сферам экономики ударять. При Рейгане было то же самое, вспомните хотя бы историю с нашими трубопроводами…

Потом все эти «кремлевские списки», которые должны инициировать внутриполитическую борьбу непосредственно в Кремле. И третье, конечно, как и при Рейгане ставка на оппозицию, на так называемую «либеральную элиту», которая будет кричать и пытаться использовать против власти протестный потенциал.

И сейчас мы видим, что приходят, по сути, те же самые неоконсерваторы и пытаются играть по тем же «нотам». Потому что считают, что главным победителем СССР является Рейган. Доктрина Рейгана. Кстати, Трамп не скрывает, что хочет быть вторым Рейганом.

«СП»: — Но такой политикой они нас наоборот толкают на альянс с Китаем, т.е. усложняют собственное положение в будущем… Или нет?

— Кстати, Трамп прекрасно это понимает. Отсюда вылилась та самая его идея разрядки и улучшения отношений с Россией. Но так как Трампа начали прессинговать, угрожая импичментом, он сменил курс.

Дело в том, что пока еще американская элита — этот истеблишмент с его демократами и неоконами, это deep state («глубинное государство»), — они считают, что способны, в принципе, удержать это лидерство, способны подорвать и Россию, и Китай. Не понимают, что все уже в прошлом. Не могут себе признаться, что проворонили и Россию, и Китай. Что вторжение в Афганистан Ирак было стратегической ошибкой. Они увязли в этой трясине, потратили, по самым скромным оценкам, 7 триллионов долларов — астрономическую сумму. Вместо того, чтобы начинать тогда — в начале «нулевых» — сдерживать Россию и Китай.

Они считают, что все равно надо давить.

Это, кстати, менталитет Запада — «крестовые походы» — примитивно использовать силу. И до сих пор они думают, что эта политика приведет к успеху.

Они будут давить. Нам этот прессинг коллективного Запада надо выдержать. Это примерно пять-десять лет. А потом начнется вот эта борьба за Россию, за возможность альянса с ней.

Штаты это понимают. Поэтому их цель сейчас исключить нас любыми средствами. И главный здесь принцип посредством силы заставить нас склониться.

«СП»: — То есть, они верят в то, что способны нас победить. А на самом деле у них есть шанс достичь здесь желаемого?

— Операция в Сирии показала, что они отчасти боятся нас. Боятся прямого столкновения с нами. Даже при последней ракетной атаке все было сделано так, чтобы только не затронуть наших военных.

«СП»: — Зато они мастера провокаций, и на них работают сотни СМИ по всему миру, которые формируют информационную повестку… А наш голос, он почти не слышен в этом антироссийском хоре…

— Мы, действительно, часто с опозданием реагируем, и все время будто пытаемся оправдываться. Против нас уже конкретно ведут — и не скрывают этого — информационно-психологическую войну. А мы пытаемся следовать правилам. Условно говоря, мы с ними интеллигентно играем в шахматы, а они ведут себя за доской как дешевые карточные шулера. Кстати — зеркальное отражение рейгановской политики. Тот же блеф с СОИ, и те же провокации с «Боингами». Один в один.

«СП»: — Что здесь «усовершенствует» Помпео, как экс-глава ЦРУ и человек, который оправдывал пытки в Гуантанамо и прочил Эдварду Сноудену смертную казнь?

— Конечно, если будут какие-то инициативы со стороны США, направленные в сторону улучшений отношений с Россией, то это окно возможностей нам ни в коем случае не надо закрывать. Мы заинтересованы в этом.

Но я убежден, что при администрации Трампа вряд ли получится этого улучшения добиться. Кстати, и само назначение Помпео говорит об этом. Его предшественник Тиллерсон все-таки был сторонников снятия напряжения, по крайней мере, на раннем этапе.

А теперь все сторонники просто нормализации отношений с Россией являются токсичными. Конгресс — антироссийский. Элита почти вся антироссийская, все друзья нашей страны представлены маргиналами, к ним никто не прислушивается.

Но будет еще хуже. Потому что на место русофобов-пенсионеров вроде Грэма и Маккейна придут новые — молодые, энергичные, — которые воспитывались в период однополярного мира. В период имперскости.

Вот Маккейн понимает, что грозит США в случае конфронтации с Россией, так как был опыт «холодной войны». А все эти Марко Рубио , Теды Крузы, они — непуганые.

Поэтому я думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе — это как раз пять — десять лет — нам вряд ли стоит ожидать какого-то позитива в отношениях.

Но нам самим необходимо менять алгоритм внешней политики. Пора переходить от политики реактивной, к превентивной, и как-то уже обозначить «красные линии». Потому что, к несчастью, мы их не прочертили тогда…

Помните, Горбачев сказал, что НАТО не расширяется. Раз — расширилось. Мы проглотили. Пошла вторая волна расширения. Потом были бомбежки Югославии…

И с Украиной нам надо было сразу дать понять: «Это непосредственная зона наших интересов. Тронете, сразу получите ответные действия».

Мы не прочертили «красные линии», за которые заходить нельзя. Мы сами допустили это многое. Поэтому сейчас нужно вести себя жестче. Нужно понимать и быть готовыми к тому, что будет ухудшение ситуации и на Украине, и, я думаю, в той же Сирии. Могут вообще поджечь там, где мы не думаем. Тот же Нагорный Карабах — спичку поднеси, и все вспыхнет…

Новости о санкциях: «Большая семерка» заявила о готовности продлить антироссийские санкции

Новости политики: В МИД РФ объяснили, почему США постоянно «запугивают» Россию санкциями