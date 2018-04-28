Власти Пермского края поддержат производителей молока

27 апреля губернатор края побывал в агрохолдинге «Русь». И пообщался с руководителями и сотрудниками фермы. По словам Максима Решетникова, молочное производство — это локомотив развития сельского хозяйства края.

«У нас сформировался пласт собственников и хозяйств, которые адаптировались к новым условиям и весьма успешно работают, предприятия развиваются, — отметил губернатор. — Сельское хозяйство на Урале — это очень тяжелый труд. Те хозяйства, которые достигают успехов, делают это благодаря позиции собственников, которые верят в свое дело, благодаря коллективам, которые внедряют современные технологии».

В Прикамье предприятиям, производящим молоко, предоставляют субсидию в размере 1 рубля 46 копеек на 1 литр молока. Кроме того, в этом году краевые власти установили минимальную закупочную стоимость литра молока-сырья на переработку. В случае снижения средней закупочной цены в марте-мае ниже 22 рублей, аграриям выплатят разницу из бюджета региона, но не более 70 копеек за каждый литр.

Правительством Пермского края старается помогать сельхозпроизводителям также консультациями. Например, ООО «Русь» помогли подготовить заявку на федеральные субсидии. В итоге предприятие получило 840 млн рублей льготного инвестиционного кредита под 1,5% годовых.

«Сейчас весь агрохолдинг «Русь» производит порядка 75 тонн молока в сутки — это почти 6% от всего объема молока, производимого в Пермском крае. Планируем увеличить производство еще на 12 тысяч тонн в год», — рассказал гендиректор холдинга Андрей Витюховский.