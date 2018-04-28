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Химики создали пластик, который можно бесконечно перерабатывать
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Химики создали пластик, который можно бесконечно перерабатывать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские химики создали материал, который можно многократно перерабатывать, при этом полимер не уступает самым современным пластмассам по термоустойчивости и механическим свойствам.
Однако в отличие от этих пластмасс новый полимер можно разбирать обратно на отдельные мономеры, а потом использовать их для новой полимеризации, сообщают зарубежные СМИ.
Обычный пластик очень тяжело перерабатывать из-за его долговечности и устойчивости к нагрузкам и температурным перепадам. В итоге он загрязняет планету и даже встраивается в экосистемы.
Химики из Университета штата Колорадо синтезировали новый тип полимерного материала на основе молекулы гамма-бутиролактона, в которой два из атомов углерода дополнительно связаны в циклическую структуру в транс-конформации.
Этот мономер легко получить и впоследствии полимеризировать всего за несколько минут с помощью катализатора. После использования изделия легко провести обратную процедуру.
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