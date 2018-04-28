В Ноябрьске задержаны члены ОПГ, готовившие для мигрантов «липовые» документы

В Ноябрьске полицейскими задержаны члены преступной группы, которая под видом юрфирмы готовила фиктивные документы для мигрантов. Формально деньги брали за консультации, а по факту иностранным гостям помогали обойти закон. В поле зрения полицейских «бизнесмены» попали несколько месяцев назад. Офис фирмы располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов подыскивали прямо в коридорах миграционной службы, сообщает «Ноябрьск 24».

«Большое количество денежных средств они получали за подделку документов, которые необходимы иностранцам для отчета в отдел по вопросам миграции. Это справки 2-НДФЛ, трудовые договоры с выдуманными фирмами», — цитирует ведомство сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью.

Узбекистана, Украины и В основном услугами «юристов» пользовались гости из Таджикистана Азербайджана . По факту почти все иностранцы были прекрасно осведомлены о том, что происходит в коридорах миграционной службы. Сами же сотрудники инстанции, по их словам, о происходящем только догадывались. «Мы знали только на уровне слухов, разговоров. У нас если конкретно выявляется факт, то на основании этого принимаются меры», — пояснила замначальника отдела по вопросам миграции Татьяна Ташлык.

В этой же очереди рекламировали услуги «юристов». Чтобы попасть в кабинет без очереди, нужно было заплатить пять тысяч рублей, цена липовой справки доходила до 15 тыс. рублей, а фиктивный брак оценивался от 25 до 35 тысяч рублей. Работала с клиентами фирма исключительно по предоплате. Взамен предоставляли даже квитанцию с печатью.

Из-за деятельности фирмы законопослушные иностранцы не могли попасть к специалистам миграционной службы: одной из услуг, которую контора оказывала клиентам, была продажа места в очереди. В квартире подозреваемых изъяты печати, бланки, оргтехника. Документы иностранцам «предприниматели» фабриковали на дому.

Добавим, в конце 2017 года уголовным розыском были задержаны и другие организаторы подобного бизнеса. Сейчас члены обеих ОПГ находятся под следствием, им грозит до 7 лет лишения свободы..