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На Кубани решают задачи, поставленные в послании Путина
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На Кубани решают задачи, поставленные в послании Путина 

РИА «ФедералПресс» 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодарском крае законодательное собрание проводит работу над выполнением задач, которые были поставлены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральном Собранию. Об этом сообщил спикер заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.
«Как депутат и руководитель регионального парламента, я искренне признателен президенту за теплые слова. Владимир Владимирович поздравил присутствующих с Днем российского парламентаризма и поблагодарил Совет законодателей за проделанную работу, за проявленный профессионализм в обеспечении единого правового пространства страны. Президент напомнил собравшимся о том, что в ближайшие годы предстоит большая и ответственная работа, контуры и направления которой были обозначены в президентском послании», — отметил Бурлаченко.
По его словам, в послании президент задал вектор стратегического развития страны на ближайшие десятилетия. Также он сообщил, что в кубанском заксобрании уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента.
«В нее вошли все профильные комитеты и они уже приступили к проработке направлений послания по профилю своей деятельности. Уже есть первые плоды в виде, например, краевого закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края», — добавил он.
Также Бурлаченко подчеркнул, что Путин поставил задачу организовать работу органов представительной власти так, чтобы она была подчинена комплексной и стратегически выверенной цели развития станы и регионов.
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