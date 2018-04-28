На Кубани решают задачи, поставленные в послании Путина

Краснодарском крае законодательное собрание проводит работу над выполнением задач, которые были поставлены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральном Собранию. Об этом сообщил спикер заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

«Как депутат и руководитель регионального парламента, я искренне признателен президенту за теплые слова. Владимир Владимирович поздравил присутствующих с Днем российского парламентаризма и поблагодарил Совет законодателей за проделанную работу, за проявленный профессионализм в обеспечении единого правового пространства страны. Президент напомнил собравшимся о том, что в ближайшие годы предстоит большая и ответственная работа, контуры и направления которой были обозначены в президентском послании», — отметил Бурлаченко.

По его словам, в послании президент задал вектор стратегического развития страны на ближайшие десятилетия. Также он сообщил, что в кубанском заксобрании уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента.

«В нее вошли все профильные комитеты и они уже приступили к проработке направлений послания по профилю своей деятельности. Уже есть первые плоды в виде, например, краевого закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края», — добавил он.

Также Бурлаченко подчеркнул, что Путин поставил задачу организовать работу органов представительной власти так, чтобы она была подчинена комплексной и стратегически выверенной цели развития станы и регионов.