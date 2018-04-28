Где пожарить шашлыки на майские праздники 2018 в Москве: 6 оборудованных мест

Однако жарить шашлык в городе можно только на разрешенных пикниковых площадках. РИАМО составило гид по специально оборудованным пикниковым точкам, где можно пожарить шашлыки, не выезжая из Москвы.

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Парк «Кусково»

Здесь в общей зоне для пикника более 30 оборудованных точек. Площадки заасфальтированы, оснащены урнами и крупными контейнерами для мусора, есть вместительные деревянные столы. Въехать сюда на своем авто не получится, дорогу перекрывает шлагбаум. Поэтому о том, где оставить машину, придется подумать заранее. На всякий случай лучше прихватить с собой мангал, так как имеющихся мангалов меньше, чем столов в зоне. Зато есть бесплатные туалеты.

На берегу пруда в этом же парке установлены домики с верандой и ряд беседок. Они предлагаются за плату. Здесь есть и навес от дождя, и детская площадка. Также плюсом является возможность припарковаться.

Стоимость: аренда домика на целый день — 10 000 руб. Шатры и зонты — 5000 руб. на целый день

Как добраться: Рассветная аллея, до поворота на пикниковые площадки. Проехать сюда можно по 3-й Музейной ул., д. 40, поворот со стороны усадьбы

Телефоны: 8 (916) 171-07-40; 8 (916) 171-07-90 Как выбрать мясо для шашлыка >>

Серебряный бор На 25 бесплатных точках можно комфортно разместиться, если приехать пораньше. Выбираться нужно прямо с утра, иначе все места будут заняты. Имеются стационарные мангалы, столы, лавки, урны для мусора. Преимуществом места является то, что расположиться можно где-нибудь на траве, а мясо пожарить в разрешенной зоне. Кому не хватит места на бесплатных местах, смогут арендовать беседку или шатер.

Стоимость: аренда мебели, мангала и беседки вместимостью 15 человек на весь день составляет от 10 000 руб.

Как добраться: от м. «Щукинская» ходит трамвай № 28, от м. «Полежаевская» — маршрутка № 190, № 20 или троллейбусы.

Телефоны: +7 (495) 789-25-70, +7 (929) 999-04-15 Как замариновать шашлык >>

Бирюлевский дендропарк

Бесплатно предлагается около 10 благоустроенных площадок для пикника. Здесь очень красивая природа, много разнообразных растений и имеются детские площадки. Те, кому не повезет занять бесплатную площадку, смогут арендовать беседку с мебелью и отдохнуть с удобствами.

Стоимость: в выходные или праздники за весь день аренды маленькой беседки придется заплатить около 7000 руб.

Как добраться: от м. «Царицыно» на автобусе № 151 до остановки «Третья радиальная улица», а затем пешком по указателям

Телефон: 8 (495) 327-32-37.

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Кузьминский лесопарк

Этот парк оборудован просто огромным количеством пикниковых точек. Здесь их около 60 штук, но и посетителей тоже много. В некоторых местах есть мангал, в других — нет, поэтому инвентарь лучше взять с собой или арендовать мангал у администрации.

Если приехали большой компанией, то есть смысл заказать беседку. В аренду входит беседка на 25 человек, мангал, уголь, решетка, шампуры, средство для розжига, одноразовые скатерти, спортинвентарь, шезлонги, биотуалет, умывальник, прилегающая огороженная территория.

Стоимость: по пятницам, в выходные и праздничные дни — 12 000 рублей за 3 часа, последующие часы — 1500 в час. Минимальное время аренды 3 часа.

Как добраться: квартал 2–3 ПИП «Кузьминки-Люблино», ул. Юных Ленинцев, д. 68, в лесном массиве; квартал 6 ПИП «Кузьминки-Люблино», Тополевая аллея (рядом со Скотным двором, в лесном массиве)

Телефон: 8 (495) 377-35-93 Сайт: kuzpark.ru 10 советов для безопасного отдыха на природе >>

Национальный парк «Лосиный остров»

Здесь на платной основе оборудованы две пикниковые зоны с маленькими (6–10 человек) и большими (30 человек) беседками. Помимо мангала и мебели в беседках имеются электрические розетки, так что есть возможность привезти с собой какую-то технику и зарядные устройства.

Стоимость: за 3 часа пользования беседкой 200 руб. — за взрослого человека, 140 руб. — за ребенка, пенсионера и льготника. Дети до 3 лет — бесплатно. Пропуск на территорию для одной машины стоит 250 руб.

Как добраться: визит-центр «Русский быт». Вход со стороны ул. Проходчиков, далее по указателям. Добираться удобнее собственным транспортом.

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Природно-исторический парк «Тушинский»

На территории расположено 17 бесплатных точек, оборудованных мангалами и лавочками. Установлены противопожарная емкость с песком, мусорная урна и бак для сбора углей. Мангал лучше взять с собой, так как многие из предлагаемых на месте имеют дыры.

Как добраться: ул. Вилиса Лациса, д. 24; д. 26; д. 18 к. 3; Алешкинский лес, со стороны мкр. 2Б Химки, Куркинского и Путилковского шоссе.

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