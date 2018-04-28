Помпео попросил Турцию отказаться от покупки С-400

Как сообщается, он выразил обеспокоенность в связи с тем, что эти комплексы сложно интегрировать в системы противовоздушной обороны, используемые странами альянса, и предложил Турции рассмотреть возможность приобретения других систем, пишет информагентство Nation News.

В свою очередь, Чавушоглу заявил, что С-400 нужны Турции, и сделка уже совершена.

"Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы ему сказали, что нуждаемся в этих системах. Процесс по С-400 был закончен еще до санкций.. Разговор «если ты купишь С-400, мы применим санкции» — это с нами не пройдет. С С-400 дело закончено, но у нас сохраняется необходимость в системах ПВО. Если мы получим от наших союзников хорошее предложение по Patriot или другим системам, мы их рассмотрим", — приводит его слова РИА Новости

Ранее в Турции сообщили, что Анкара получит российские комплексы в июле 2019 года.

Справка «СП»

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

На сегодняшний день договоры на их поставку Россия заключила с Турцией и Китаем

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