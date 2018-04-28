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В Салехарде снежная лавина обрушила козырёк крыльца. Жильцы выползали на работу
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В Салехарде снежная лавина обрушила козырёк крыльца. Жильцы выползали на работу 

ИА Север-Пресс 40 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 28 апреля, в Салехарде жильцам дома по адресу Комсомольская, 18 пришлось выбираться на работу и в школу буквально на четвереньках — пласт снега, сползший с крыши, упал на козырёк крыльца, который рухнул под его тяжестью и перегородил выход. Жители дома рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс», что это, к счастью, случилось ночью. В шестиквартирном одноподъездном здании живёт много детей и подростков, которые то и дело бегают на улицу и обратно, и просто чудом никого не придавило.
С раннего утра на место происшествия прибыло несколько представителей управляющей компании ООО «СЖС», участок крыши был почищен, а козырёк крыльца, преграждающий вход, разобран. Его обещали восстановить.
По свидетельству жильцов, их отношения с управляющей компанией складываются непросто. Несколько лет назад был сделан капитальный ремонт, который их категорически не устроил, и они отказались оплачивать свою часть. Компания подала на них в суд, на каждую из квартир по отдельности. Жильцы, оказавшие сопротивление, этот суд выиграли.
Интересна и история дома. Брусовой коттедж так называемой улучшенной планировки с видом на реку был построен в 1988 году. Его называли последним домом для коммунистов, и до начала капитального строительства в Салехарде в нём проживали известные руководители окружного масштаба.
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