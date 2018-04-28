В Салехарде снежная лавина обрушила козырёк крыльца. Жильцы выползали на работу

Сегодня, 28 апреля, в Салехарде жильцам дома по адресу Комсомольская, 18 пришлось выбираться на работу и в школу буквально на четвереньках — пласт снега, сползший с крыши, упал на козырёк крыльца, который рухнул под его тяжестью и перегородил выход. Жители дома рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» , что это, к счастью, случилось ночью. В шестиквартирном одноподъездном здании живёт много детей и подростков, которые то и дело бегают на улицу и обратно, и просто чудом никого не придавило.

С раннего утра на место происшествия прибыло несколько представителей управляющей компании ООО «СЖС», участок крыши был почищен, а козырёк крыльца, преграждающий вход, разобран. Его обещали восстановить.

По свидетельству жильцов, их отношения с управляющей компанией складываются непросто. Несколько лет назад был сделан капитальный ремонт, который их категорически не устроил, и они отказались оплачивать свою часть. Компания подала на них в суд, на каждую из квартир по отдельности. Жильцы, оказавшие сопротивление, этот суд выиграли.