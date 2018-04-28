В Новом Уренгое школьники заглянули в будущее ЖКХ

Впервые на базе средней школы № 17 состоялась форсайт-сессия «Умный дом — грамотный потребитель», организованная в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций города, сферы ЖКХ.

Старшеклассники, многие из которых — призеры олимпиад, участники научно-исследовательских конференций, знакомили гостей с собственным видением развития жилищно-коммунальной структуры будущего, основанным на собственных разработках и вычислениях.

Разбившись на команды, школьники создавали макеты «умного дома», собирали энергосберегающие приборы, проводили экономические расчеты по использованию электроэнергии и выстраивали алгоритм взаимодействия членов ТСЖ.

Предложения школьников базировались и на некоторых инновационных решениях, которые сегодня кажутся фантастическими, хотя кое-где они уже применяются. Например, юные новоуренгойцы мечтают внедрить в родной школе японское ноу-хау — получение электроэнергии с использованием турникетов-генераторов.

Японцы с помощью встроенных пьезоэлементов под турникетами метро собирают энергию от давления и вибрации хождения людей, рассказывают ребята. Такой экологически чистый источник электроэнергии может обеспечивать крупные предприятия и даже школы.

Передовые электронные разработки отлично вписались в проект «умного дома». Школьники используют базовую программу Arduino, создавая умные устройства.

Учащаяся 11 класса Людмила Ангушева считает важным со школьных лет учиться культуре потребления.

— Мы должны с раннего возраста бережно относиться к тем услугам, которые нам предоставляет ЖКХ, — рассуждает девушка, — поэтому такие уроки необходимы, привлекая к участию больше школьников.

Самой маленькой участницей сессии стала Диана Хазипова. Ученица пятого нано-класса математически вычислила выгоду использования светодиодных ламп, используемых в школе.

— Все привыкли к экономным люминесцентным лампам, — говорит девочка, — они служат дольше и не доставляют хлопот в обслуживании. А светодиодные, хотя и дороже в восемь раз при закупке, окупаются за три-девять месяцев.

Диана, несмотря на возраст, умело апеллирует цифрами, грамотно рассуждает о необходимости разбираться в тонкостях жилищно-коммунальных услуг.

— Мне интересно все эти новые технологии, устройство «умного дома», — рассказывает школьница, — а знания, которые я приобретаю в «Школе умного потребителя», помогают по-другому относиться ко всем коммунальным благам.