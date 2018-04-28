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В Екатеринбурге на месяц закроют часть набережной Городского пруда
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В Екатеринбурге на месяц закроют часть набережной Городского пруда 

e1.ru 22 минуты назад
Фото: e1.ru
В центре Екатеринбурга для пешеходов закроют проход вдоль набережной Городского пруда. На участке от гимназии № 9 до Дома Севастьянова с 3 мая будут ремонтировать пешеходную зону. Об этом Е1.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
— Просим пешеходов выбирать для движения маршрут по нечетной стороне проспекта Ленина, — отмечают в администрации. — Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Работы на участке от улицы Максима Горького до Набережной Рабочей Молодежи завершатся к 1 июня. На ремонт из бюджета выделили 26 миллионов рублей.
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