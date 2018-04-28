АПЭК: Через семь лет грузопоток по Севморпути вырастет в десять раз

К 2025 году грузопоток по Севморпути может возрасти в 10 раз и достигнуть 80 млн тонн. В 2016 году этот показатель составил 7,3 млн тонн и впервые превзошел показатели 1980-х годов. Такое заявление сделал председатель Экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов

Он отметил, что в последние годы реализуется масштабная программа модернизации и строительства новых ледоколов. И хотя Россия по-прежнему обладает самым большим ледокольным флотом в мире (4 атомных ледокола и около 30 дизельных), программа модернизации подразумевает строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220, которые будут проводить суда по арктическим морям и в устьях полярных рек. Работы, по словам Орлова, должны завершиться в 2019 — 2022 годах.

Санкт-Петербурге. В то же время продолжается разработка нового атомного ледокола «Лидер», который сможет преодолевать льды толщиной до четырех метров. Строительство идет на Балтийском заводе

В ближайшие годы Россия планирует получить 6 новых атомных ледоколов, а из действующего флота в эксплуатации останется только один («50 лет Победы»). То же самое касается большей части дизель-электрических ледоколов.

Дмитрий Орлов отмечает, что ключевым импульсом развития грузоперевозок по СМП стало освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения проекта «Ямал СПГ» и строительство порта Сабетта на Ямале.