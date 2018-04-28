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Двухмесячник чистоты: как во Владивостоке моют общественный транспорт
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Двухмесячник чистоты: как во Владивостоке моют общественный транспорт 

Primpress 32 минуты назад
Фото: Primpress
В начале апреля во Владивостоке стартовал двухмесячник чистоты. Масштабная акция проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимних месяцев и продлится до 27 мая. И если уборка скверов и парков у горожан не вызывает вопросов, то как происходит помывка общественного транспорта — остается для многих загадкой.
Корр. PRIMPRESS решил выяснить, как и с какой частотой происходит процесс наведения порядка в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, между администрацией и каждым из перевозчиков прописан пункт о необходимости выпускать на маршруты транспортные средства в надлежащем санитарном состоянии. То есть уборка городского транспорта проходит каждый день. За нарушение этого пункта мэрия вправе наложить штраф на перевозчика.
С внешней стороны троллейбусы и трамваи моют щетками, а внутри — тряпками с дезинфицирующим раствором. Моют вручную, протирая при этом все поручни и поверхности.
«Во время помыки на одно транспортное средство уходит 200-250 литров воды. Применяются стандартные моющие средства, которые обычно используются для всех остальных транспортных средств. На мойку кузова уходит около 40 минут, с салоном — около часа. В процессе задействованы 1-2 человека. Во «ВПОПАТ-1» и ОАО «Электрический транспорт Владивостока» для этого есть свои специалисты», — рассказали в администрации Владивостока.
Также там отметили, что коммерческие перевозчики моют автобусы также во «ВПОПАТ-1» (боксы на Корнилова и Коммунаров, по договору), а также в боксах коммерческих компаний на улицах Слуцкого и Днепровской.
Мойка поездов очень похожа на автомобильную, только масштабней и сложнее. На протяжении нескольких метров стоят конструкции с щетками. Поезд заезжает на ответвление железной дороги и едет с минимальной скоростью, проезжая через эти ершики, которые и моют состав.
Кроме того, поезд моют и вручную, как внутри, так и снаружи. Как правило внутри поезда за чистотой следят сами проводники, которые делают в вагонах влажную уборку, моют полы и окна.
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