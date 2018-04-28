В Нидерландах представили кроссовки из жвачки

Краснодар . 28 апр. — Новая Кубань. Ежегодно с улиц столицы Нидерландов собирают примерно 1,5 млн тонн жвачки. А ведь она изготовлена из синтетического каучука, который практически не подвержен естественному процессу разложения. Этот материал гораздо дешевле естественного каучука, и в переработанном виде по свойствам совсем ему не уступает.

Местные компании Iamsterdam, Explicit Wear и Gunshoe решили создать кроссовки из переработанной жевательной резинки.

Полученный гранулированный материал назвали Gum-Tec. Его задействовали в производстве подошвы, которая получилась такая же прочная, как резина, и с запахом жвачки. Остальные элементы кроссовок выполнены из кожи.

Стоимость такой обуви составляет 190 евро.