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В Нидерландах представили кроссовки из жвачки
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В Нидерландах представили кроссовки из жвачки 

Новая Кубань 27 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Ежегодно с улиц столицы Нидерландов собирают примерно 1,5 млн тонн жвачки. А ведь она изготовлена из синтетического каучука, который практически не подвержен естественному процессу разложения. Этот материал гораздо дешевле естественного каучука, и в переработанном виде по свойствам совсем ему не уступает.
Местные компании Iamsterdam, Explicit Wear и Gunshoe решили создать кроссовки из переработанной жевательной резинки.
Полученный гранулированный материал назвали Gum-Tec. Его задействовали в производстве подошвы, которая получилась такая же прочная, как резина, и с запахом жвачки. Остальные элементы кроссовок выполнены из кожи.
Стоимость такой обуви составляет 190 евро.
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