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История, которая возмутит каждого!
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История, которая возмутит каждого! 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Родственник рассказал. Случилось на днях в районе Верхнего озера в Калининграде. Курит он поутру, высунувшись в окно и наблюдает такую картину.
Через протоку озера по мостику проходит такая окультуренная молодая особа с пакетом мусора в руках. Идет вся такая нарядная, на работу видно. И тут с независимым видом… раз! и пакет с мусором летит в озеро, но падает не в само озеро, а рядом с берегом. Особа с неменяющимся выражением в лице проходит дальше не оглядываясь, типа утро, никого нет, я не приделах, это другие плохие невоспитанные мальчишки озеро засрали…
Это она так про себя так видно думает проходя по мостику. А в это время за ней в шагах 10 шел дядечка, тоже такой невозмутимый, на работу похоже тоже топал. Так вот, дядечка не меняясь в лице, подобрал этот пакет с мусором, невозмутимо включив повышенную передачу, поровнялся с тетенькой… и на ходу высыпал все содержимое ей на голову… и далее также невозмутимо пошел восвояси.
Окрестности были озвучены сотней пожарных сирен и отборной матершиной, которая слетала с уст культурной тетеньки… Помимо слетавших с губ возгласов неподельного возмущения, с головы тетеньки стекало что-то похожее на майонез с кетчупом… Наш герой не обращая внимания на угрозы расправ через суд, бандитов, мужа и ментов шел не оглядываясь своей дорогой и думал о том, как прекрасно начался сегодняшний день… и для него и для тетеньки и для жителей, которые наблюдали всю эту картину из своих окон.
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