В России появились страховые представители III уровня

Это специалисты-эксперты, готовые помочь гражданам в сложных вопросах, касающихся получения медицинских услуг по системе ОМС.

Институт страховых представителей для России очень нов: ему нет еще и двух лет. Он был задуман и создан, чтобы обеспечить права всех граждан в системе ОМС, предоставлять информацию по всем вопосам, решать возникающие споры. Институт вводился постепенно: летом 2016 заработали страховые представители I уровня, в начале 2017 года — II уровня, и вот теперь пациентам доступна помощь специалистов самого высокого, III уровня.

На I уровне звонки граждан принимают специалисты контакт-центра СМО. Они дают консультации о правах и возможностях в системе ОМС, напоминают о необходимости пройти диспансеризацию, а также проводят опросы населения — например, о качестве медицинской помощи.

Специалисты II уровня работают с конкретными обращениями граждан. Они занимаются защитой их прав в системе ОМС, консультируют по вопросам получения медицинской помощи, контролируют организацию плановых госпитализаций.

И наконец, специалисты III уровня — это эксперты, компетентные в решении всех спорных вопросов, возникших у пациентов ОМС. Они могут оценить качество оказания медицинской помощи, ведут индивидуальное сопровождение застрахованных граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями, участвуют в работе школ здоровья.

Получить помощь страховых представителей можно, обратившись в страховую компанию, которая выдала вам полис ОМС.

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