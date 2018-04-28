Как ограничат движение транспорта в День Победы?

В мэрии Кемерова рассказали, как ограничат движение транспорта 9 мая.

Для проведения репетиций праздничных мероприятий на аллее Героев 4 и 7 мая с 15:00 часов до 17:00 часов будет ограничено движение по ул. Весенней, от ул. Островского до ул. Притомской набережной, и организовано двустороннее движение по ул. Притомской набережной, от ул. Островского до площади Пушкина.

7 и 8 мая с 14:30 часов до 18:00 часов будет ограничено движение транспорта по просп. Советскому, от ул. Красной до ул. 50 лет Октября. Там пройдет репитиция шествия Бессмертного полка.

9 мая, в День Победы, движение будет ограничено с 07:00 часов до 23:00 часов на следующих участках:

по просп. Советскому (от просп. Кузнецкого до ул. Соборной), по ул. Н. Островского (от просп. Кузнецкого до ул. Орджоникидзе), по ул. Ноградской, по ул. Васильева, по ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Весенней), по ул. Орджоникидзе (от просп. Советского до ул. Арочной), по ул. Кирова, по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Красноармейской), по ул. Весенней (от ул. Притомской Набережной до ул. Красноармейской), по ул. Красной (от ул. Арочной до ул. Красноармейской), по ул. Мичурина (от просп. Советского до ул. Красноармейской), по ул. Притомской Набережной (от ул. Арочной до ул. Н. Островского).

С 15:00 часов, после того, как пройдет Бессмертный полк, откроют движение по пр. Советскому на участке от пр. Кузнецкого до ул. Кирова и по ул. Дзержинского. Общественный транспорт будет осуществлять движение по ул. 50 лет Октября и ул. Ноградской.

С 19:00 часов после эстафеты движение общественного транспорта будет открыто по пр. Советскому и ул. 50 лет Октября.

Для проведения праздничных мероприятий в Заводский район 9 Мая с 15:30 часов до 19:00 часов будет ограничено движение транспорта по чётной стороне ул. Патриотов, от ул. Радищева до ул. Двужильного.

В посёлке Ягуновский 8 мая с 20:00 часов до 9 Мая 11:00 часов будет запрещена остановка и стоянка по нечётной стороне ул. Белозёрной, от ул. Масальской до дома №21 по ул. Белозёрной.

Кроме того, на некоторых площадках города будет запрещена автостоянка с 20:00 часов 8 мая до 23:00 часов 9 мая:

по ул. Мичурина (от ул. Красноармейской до ул. Васильева), по ул. Весенней (от ул. Н. Островского до ул. Притомской набережной).по ул. Мичурина (от просп. Ленина до ул. Красноармейской), по ул. Весенней (от ул. Ноградской до ул. Притомской набережной).по ул. Орджоникидзе (от просп. Советского до ул. Арочной), по просп. Советскому (от просп. Кузнецкого до ул. Соборной), по ул. Ноградской (от ул. 50 лет Октября до ул. Кирова), по ул. Красной (от просп. Ленина до ул. Арочной), по ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе), по ул. Н. Островского (от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе), по ул. Коломейцева (от просп. Советского до ул. Васильева).

Автомобили, припаркованные в этих местах, будут перемещать на парковку у ТЦ «Променад 3».

Для автолюбителей будут организованы дополнительные места стоянки:

с 07:00 часов до 15:00 часов:

просп. Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»), просп. Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»), ул. Красноармейская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова), ул. Черняховского (от сквера им. Федорова до ул. Красноармейской), ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова), просп. Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»), просп. Октябрьский, 3Г, просп. Октябрьский, 2;

с 15:00 часов до 22:00 часов:

ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Ноградская (от просп. Кузнецкого до ул. Кузбасской), ул. Калинина, ул. Кирова (у МАУ «Стадион „Химик“), ул. Красная (от просп. Ленина до ул. Красноармейской), ул. Мичурина (от просп. Ленина до ул. Красноармейской).