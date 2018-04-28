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Главное налоговое управление КНР выпустило 39 справочников по налогообложению инвестиций в странах «Пояса и пути»
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Главное налоговое управление КНР выпустило 39 справочников по налогообложению инвестиций в странах «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ — По мере продвижения строительства «Пояса и пути» все больше китайских предприятий начинают вести инвестиционную и другую экономическую деятельность за рубежом. Чтобы лучше ознакомить осваивающих зарубежные рынки предпринимателей с местными налоговыми системами, Главное государственное налоговое управление /ГГНУ/ КНР на днях опубликовало 39 справочников по налогообложению инвестиций в соответствующих странах.
Как сообщил начальник Департамента международного налогообложения ГГНУ Ляо Тичжун, основное содержание выпущенных справочников сосредоточено на инвестиционной деятельности. В справочниках рассказывается о деловой среде в тех странах, куда направляются инвестиции, о действующих в них налоговых системах, о двусторонних налоговых соглашениях, о связанных с налогами рисках, с которыми могут столкнуться инвесторы, о том, как решаются налоговые споры и т.д.
"На сегодняшний день ГГНУ выпустило в общей сложности уже 75 таких справочников, которые охватили практически все страны и районы вдоль «Пояса и пути», — сообщил Ляо Тичжун. Кроме того, по его словам, ГГНУ создало механизм динамического обновления содержания справочников, позволяющий предоставлять инвесторам самую свежую и точную информацию об изменениях налогообложения в соответствующих странах.
23 из 39 опубликованных на днях справочников содержат дополнительную информацию к ранее опубликованным материалам и касаются таких стран, как Эфиопия, Вьетнам, Пакистан, а в 16 справочниках содержится абсолютно новая информация о налогообложении в Лаосе, Беларуси, Малайзии и других странах и районах «Пояса и пути».
Налоговые органы Китая в настоящее время активно работают над подписанием налоговых соглашений с другими странами. По состоянию на конец 2017 года Китай заключил подобные соглашения со 107 странами и районами мира. -0-
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