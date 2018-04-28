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СК занялся «нарисованной» детской площадкой
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СК занялся «нарисованной» детской площадкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Следственное управление СК по Кемеровской области начало проверку данных о несоответствии действительности фотоотчета о благоустройстве детской площадки в Тисульском районе.
Так, «в ходе мониторинга СМИ» была выяснена информация о том, что «администрация поселка городского типа Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были», передает РИА «Новости».
«По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — отмечают в ведомстве.
В ходе проверки будет изъята и изучена вся документация по данному факту, выяснены обстоятельства произошедшего. Проверка взята на контроль руководством следственного управления СК.
Собственную выездную проверку проводит также департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
Представитель обладминистрации сообщил, что если информация подтвердится, то все материалы передадут в правоохранительные органы, а виновные будут наказаны.
Ранее в ряде блогов и СМИ появилась информация о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству детской площадки поселке Белогорск, которые разместили на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют реальности.
Авторы заявляли, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними «дорисовано в фотошопе».
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