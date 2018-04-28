Первые ласточки прилетели в Новосибирск раньше срока 

Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский заметил первых ласточек сегодня, 28 апреля, по дороге на работу в Институт систематики и экологии животных СО РАН.
«Стоял у окна автобуса и был обрадован тем, что над площадью Станиславского и под карнизами старых зданий с лепными украшениями суетились только что прилетевшие городские ласточки, — говорит ученый. — Вообще-то пора их прилета обычно выпадает на начало мая, да и то при теплой погоде. А сегодня еще только 28 апреля. Кстати, в Новосибирске и окрестностях встречается три вида ласточек. Это городская ласточка, гнездящаяся группами под карнизами зданий. Затем еще более колониальный вид — береговая ласточка, которая гнездится в норах на обрывах. И деревенская ласточка. Она гнездится одиночно либо небольшими группами и строит гнезда под крышами, в сараях, ангарах и под мостами.
В Новосибирске ласточек можно часто увидеть над домами сталинской постройки. Они давно облюбовали «сталинки» на площади Станиславского и на ДК им. Горького.
«Спутать ласточек можно только со стрижами, на которых они внешне очень похожи, несмотря на отсутствие сколько-нибудь близкого родства между ними, — сообщил VN.ru орнитолог Алексей Яновский. — Внешнее сходство стрижей и ласточек объясняется примерно одинаковым образом жизни, способом добывания корма и объектами питания, в качестве которых служат разнообразные насекомые, летающие на разной высоте в зависимости от характера погоды».