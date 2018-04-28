Ещё
Первые ласточки прилетели в Новосибирск раньше срока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые ласточки прилетели в Новосибирск раньше срока 

Все новости Новосибирской области 47 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский заметил первых ласточек сегодня, 28 апреля, по дороге на работу в Институт систематики и экологии животных СО РАН.
«Стоял у окна автобуса и был обрадован тем, что над площадью Станиславского и под карнизами старых зданий с лепными украшениями суетились только что прилетевшие городские ласточки, — говорит ученый. — Вообще-то пора их прилета обычно выпадает на начало мая, да и то при теплой погоде. А сегодня еще только 28 апреля. Кстати, в Новосибирске и окрестностях встречается три вида ласточек. Это городская ласточка, гнездящаяся группами под карнизами зданий. Затем еще более колониальный вид — береговая ласточка, которая гнездится в норах на обрывах. И деревенская ласточка. Она гнездится одиночно либо небольшими группами и строит гнезда под крышами, в сараях, ангарах и под мостами.
В Новосибирске ласточек можно часто увидеть над домами сталинской постройки. Они давно облюбовали «сталинки» на площади Станиславского и на ДК им. Горького.
«Спутать ласточек можно только со стрижами, на которых они внешне очень похожи, несмотря на отсутствие сколько-нибудь близкого родства между ними, — сообщил VN.ru орнитолог Алексей Яновский. — Внешнее сходство стрижей и ласточек объясняется примерно одинаковым образом жизни, способом добывания корма и объектами питания, в качестве которых служат разнообразные насекомые, летающие на разной высоте в зависимости от характера погоды».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Репетиция Парада 5 мая 2018 – перекрытие улиц в Новосибирске Новейшие беспилотники показали на выставке «ГЕО-Сибирь» Всех россиян пронумеруют в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост394
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»196
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт67
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»109
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение