Первые ласточки прилетели в Новосибирск раньше срока

Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский заметил первых ласточек сегодня, 28 апреля, по дороге на работу в Институт систематики и экологии животных СО РАН

«Стоял у окна автобуса и был обрадован тем, что над площадью Станиславского и под карнизами старых зданий с лепными украшениями суетились только что прилетевшие городские ласточки, — говорит ученый. — Вообще-то пора их прилета обычно выпадает на начало мая, да и то при теплой погоде. А сегодня еще только 28 апреля. Кстати, в Новосибирске и окрестностях встречается три вида ласточек. Это городская ласточка, гнездящаяся группами под карнизами зданий. Затем еще более колониальный вид — береговая ласточка, которая гнездится в норах на обрывах. И деревенская ласточка. Она гнездится одиночно либо небольшими группами и строит гнезда под крышами, в сараях, ангарах и под мостами.

В Новосибирске ласточек можно часто увидеть над домами сталинской постройки. Они давно облюбовали «сталинки» на площади Станиславского и на ДК им. Горького.