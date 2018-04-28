Четыре города Удмуртии поборются за федеральные деньги на благоустройство

Ижевск. Удмуртия . Четыре города Удмуртии примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства республики. В четверг, 26 апреля, Минстрой России принял заявки от Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. «Этому предшествовала большая подготовительная работа. Основным условием участия в конкурсе было привлечение общественности к созданию и обсуждению проектов. Второй запрос конкурса — это обязательное участие бизнеса, как в благоустройстве общественного пространства, так и в наполнении территории смыслом. Всё это городами было проработано. На финальной стадии к разработке проектов подключились члены Союза архитекторов Удмуртии. Они внесли свои предложения, которые были учтены муниципалитетами», — прокомментировал и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб Напомним, приять участие в конкурсе также планировала Камбарка . Однако проект благоустройства общественного пространства «Копани» не удовлетворил членов межведомственной комиссии в правительстве Удмуртии и его отклонили. Муниципалитету дали день на устранение недочетов, но, вероятно, с этой задачей справиться не удалось. Подобнее познакомиться с проектами, которые представлены на всероссийский конкурс, можно в нашем материале «БЛАГОустройство». БЛАГОустройство На форуме малых городов и исторических поселений, который прошел в январе 2018 года в Коломне , президент России Владимир Путин дал поручение министерству строительства организовать всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию из федерального бюджета на этот год выделено 5 млрд рублей.