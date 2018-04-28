Блогер Мукаддас Бибарсов: Ждем Рамадан

Готовимся к встрече Священного Рамадана-2018.

Первые поколения мусульман полгода встречали Благословенный месяц и полгода провожали его.

В наших домах и мечетях все должно напоминать о скором приближении праздника длиною в месяц. Это могут быть шары, плакаты, гирлянды, цветы.

Нам необходимо создать все условия торжества по случаю наступления Рамадана. Ведь это особое время — месяц Поста и ниспослания последнего Откровения Всевышнего Аллаха Корана.

От редакции. В 2018 году месяц Рамадан начнется 17 мая и завершится 16 июня.