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Блогер Мукаддас Бибарсов: Ждем Рамадан
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Блогер Мукаддас Бибарсов: Ждем Рамадан 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Готовимся к встрече Священного Рамадана-2018.
Первые поколения мусульман полгода встречали Благословенный месяц и полгода провожали его.
В наших домах и мечетях все должно напоминать о скором приближении праздника длиною в месяц. Это могут быть шары, плакаты, гирлянды, цветы.
Нам необходимо создать все условия торжества по случаю наступления Рамадана. Ведь это особое время — месяц Поста и ниспослания последнего Откровения Всевышнего Аллаха Корана.
От редакции. В 2018 году месяц Рамадан начнется 17 мая и завершится 16 июня.
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