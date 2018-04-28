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Маленькому петрозаводчанину ночью потребовалась помощь спасателей
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Маленькому петрозаводчанину ночью потребовалась помощь спасателей 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
У ребенка пальцы руки оказались зажаты в двери.
Сегодня ночью в 00 часов 31 минуту в пожарно-спасательную службу города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. У маленького мальчика рука застряла в двери.
Когда мы прибыли к месту вызова, рассказывает начальник караула ПСЧ-1 по охране города Петрозаводска старший лейтенант внутренней службы Артем Мокин, — то было установлено, что у малыша в щели между дверным полотном и дверной коробкой были зажаты четыре пальчика. Было принято решение при помощи лома засунутого в щель разжать дверные конструкции и освободить руку мальчика. Спасательная операция прошла успешно, — отметил в заключении Артем Мокин.
По материалам: ptzgovorit.ru
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