Австралия и Канада решили перебросить авиацию на Окинаву

На базу ВВС США Кадена на японском острове Окинава планируется перебросить патрульные самолеты Австралии Канады , сообщило внешнеполитическое ведомство Японии

«Помимо США несколько стран-партнеров решили принять участие в деятельности по наблюдению за незаконной морской деятельностью со стороны северокорейских судов, включая передачу грузов в море с судна на судно, что запрещено санкциями Совбеза ООН», — объявили в японском МИД.

Токио положительно оценил расширение числа участников миссии, указав на то, что эти меры полностью соответствуют «стремлению международного сообщества оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы та отказалась от своей ракетно-ядерной программы».