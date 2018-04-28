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В Оренбургском районе ущемляли права предпринимателей
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В Оренбургском районе ущемляли права предпринимателей 

ProOren 54 минуты назад
Фото: ProOren
Прокуратура Оренбургского района выявила нарушения администрации Чернореченского сельсовета Оренбургского района в отношении предпринимателей.
Как сообщают в прокуратуре Оренбургского района, правоохранители проверили сайт администрации Чернореченского сельсовета на соблюдение заказов на поставку товаров, оказание госуслуг и выполнение работ для государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что сотрудники администрации на официальном сайте РФ, где размещается информация об интернет-закупках, а также на сайте оператора портала разместили извещение и документацию о проведении электронного аукциона на дорожный ремонт.
Выяснилось, что при рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе комиссия незаконно отклонила заявку одного предприятия. В этом прокуратура усмотрела грубое нарушение предпринимательских прав.
По итогам проверки всех 4 членов комиссии привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф общей суммой 120 тыс. рублей.
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