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Какое ТВ хотел бы смотреть… Пушкин
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Какое ТВ хотел бы смотреть… Пушкин 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ленинградский телевизионный центр и его достойный приемник Пятый канал отмечают в этом сезоне 80-летний юбилей.
Первое регулярное вещание, первая прямая трансляция, первый эфир из крупнейшего телецентра Европы, первый телемост между континентами, первый в сердцах телезрителей! Пятый сохраняет историю и гордится достижениями легендарного телевидения. И, конечно же, принимает поздравления от друзей!
Самые известные артисты, музыканты, деятели культуры поздравляют родной телеканал с этим значимым событием и делают это от души — в формате юмористических скетчей-фантазий. Ведь телевидение — это не только оборудование, камеры, телеприемники и антенны, но еще и эмоции, мечты, наша вера в сказки, в волшебство.
Российские звезды делятся фантазиями в эфире Пятого, рассказывают о том, как на протяжении всей нашей многовековой истории лучшие и легендарные умы России мечтали о телевидении. Михаил Боярский, Андрей Ургант, Михаил Турецкий, Семен Стругачев, Игорь Бутман, Михаил Турецкий, Трофим фантазируют о первых телевизионных шагах и стремлениях Александра Пушкина, Сергея Есенина, Федора Шаляпина, Александра Невского, Григория Распутина, Петра Чайковского.
Смотрите и слушайте самые неожиданные «Легенды нашего телевидения» только на Пятом!
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