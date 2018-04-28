Какое ТВ хотел бы смотреть… Пушкин

Ленинградский телевизионный центр и его достойный приемник Пятый канал отмечают в этом сезоне 80-летний юбилей.

Первое регулярное вещание, первая прямая трансляция, первый эфир из крупнейшего телецентра Европы, первый телемост между континентами, первый в сердцах телезрителей! Пятый сохраняет историю и гордится достижениями легендарного телевидения. И, конечно же, принимает поздравления от друзей!

Самые известные артисты, музыканты, деятели культуры поздравляют родной телеканал с этим значимым событием и делают это от души — в формате юмористических скетчей-фантазий. Ведь телевидение — это не только оборудование, камеры, телеприемники и антенны, но еще и эмоции, мечты, наша вера в сказки, в волшебство.

Смотрите и слушайте самые неожиданные «Легенды нашего телевидения» только на Пятом!