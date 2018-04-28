Как стать участником «Бессмертного полка» в Уфе?

Колонна «Бессмертного полка» пройдет в Уфе 9 мая 2018 года по проспекту Октября. Тем, кто желает принять участие, необходимо сделать транспарант с портретом своего солдата. И подойти к 11.00 на участок проспекта Октября от улицы Шафиева (остановка «Юношеская библиотека») до улицы 50 лет СССР (остановка «Спортивная»). На этом участке комплектуется колонна из числа всех желающих.

На участке проспекта Октября от остановки «Госцирк» до остановки «Юношеская библиотека» будет строиться колонна из числа школьников и студентов.

Построение будет длиться от 11 до 12 часов.

В 12.00 будет объявлена Минута молчания, а в 12.15 колонна начнет движение в сторону площади имени Ленина.

Движение транспорта по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до Шота Руставели будет перекрыто с 10 до 14 часов.

Изготовить транспарант жители могут как самостоятельно, так и обратившись в компании, которые предоставляют печатные услуги. В одной из фирм Уфы цены на изготовление транспаранта размером 297х420 мм составляет 450 рублей.

В Многофункциональных центрах нескольких городов и сел республики с 25 апреля по 8 мая будет предоставляться услуга бесплатной распечатки фотографии солдата размером А4 или А3. Для этого необходимо принести фото на флеш-карте. Также в центрах сотрудники помогут внести историю родственников-участников Великой Отечественной Войны в электронную книгу Памяти «Бессмертный полк».

Акция будет действовать в следующих МФЦ: