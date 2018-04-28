Соколов: строительство новой ВПП в аэропорту Байкал завершится в срок, в 2018 году 

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Строительные работы на новой взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ будут завершены в 2018 году, срок сдачи в эксплуатацию первого этапа проекта намечен на август. Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"В целом темпы строительства удовлетворительные. Мы наблюдаем пока небольшое отставание от намеченного графика, но с учетом мобилизации трудовых, финансовых, технологических ресурсов на всех объектах строительства аэродромной инфраструктуры, те сроки, которые были обозначены генеральным подрядчиком, а именно срок сдачи в эксплуатацию первого этапа проекта — это август 2018 года, представляется реальным", — сказал Соколов в Улан-Удэ после ознакомления с ходом строительства объекта.
Он отметил, что аварийно-спасательная станция, локальные очистные сооружения, объекты радиотехнического обеспечения, светосигнального, инженерного и электрооборудования в эти сроки при надлежащей организации работ будут завершены в срок.
"Мы договорились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, что будем лично координировать проект вплоть до его завершения. Таким образом, уже в 2018 году аэропорт Байкал получит одну из самых современных в нашей стране ВПП. В азиатской части страны это будет одна из тех полос, которая обеспечит инвестиционную, туристическую привлекательность", — добавил министр.
Объект осмотрел и новый (с 2017 года — прим. ТАСС) собственник аэропорта — владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко, он заметил, что ВПП «сделана основательно, с большим запасом». «Мы посмотрели, это высококачественное выполнение работ, такие города, как Новосибирск, Челябинск, были бы счастливы иметь такую полосу. Она одна из лучших в азиатской части страны, — сказал Троценко. — Взлетно-посадочная полоса, строительство которой завершается, позволит аэропорту обслуживать практически любое количество пассажиров, до 8-10 млн человек».
Строительство новой ВПП в воздушной гавани Улан-Удэ началось в 2016 году за счет федеральных средств, стоимость проекта — 3,9 млрд рублей. Длина полосы составит 3,4 км, ширина — 45 м, она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 «Руслан». Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт получил право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.