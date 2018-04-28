Соколов: строительство новой ВПП в аэропорту Байкал завершится в срок, в 2018 году

УЛАН-УДЭ , 28 апреля. / ТАСС /. Строительные работы на новой взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ будут завершены в 2018 году, срок сдачи в эксплуатацию первого этапа проекта намечен на август. Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В целом темпы строительства удовлетворительные. Мы наблюдаем пока небольшое отставание от намеченного графика, но с учетом мобилизации трудовых, финансовых, технологических ресурсов на всех объектах строительства аэродромной инфраструктуры, те сроки, которые были обозначены генеральным подрядчиком, а именно срок сдачи в эксплуатацию первого этапа проекта — это август 2018 года, представляется реальным", — сказал Соколов в Улан-Удэ после ознакомления с ходом строительства объекта.

Он отметил, что аварийно-спасательная станция, локальные очистные сооружения, объекты радиотехнического обеспечения, светосигнального, инженерного и электрооборудования в эти сроки при надлежащей организации работ будут завершены в срок.

"Мы договорились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, что будем лично координировать проект вплоть до его завершения. Таким образом, уже в 2018 году аэропорт Байкал получит одну из самых современных в нашей стране ВПП. В азиатской части страны это будет одна из тех полос, которая обеспечит инвестиционную, туристическую привлекательность", — добавил министр.

Объект осмотрел и новый (с 2017 года — прим. ТАСС) собственник аэропорта — владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко , он заметил, что ВПП «сделана основательно, с большим запасом». «Мы посмотрели, это высококачественное выполнение работ, такие города, как Новосибирск Челябинск , были бы счастливы иметь такую полосу. Она одна из лучших в азиатской части страны, — сказал Троценко. — Взлетно-посадочная полоса, строительство которой завершается, позволит аэропорту обслуживать практически любое количество пассажиров, до 8-10 млн человек».