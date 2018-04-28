Ещё
Средство для защиты городских объектов от непогоды разработали в технопарке «Нагатино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средство для защиты городских объектов от непогоды разработали в технопарке «Нагатино» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защитное покрытие для сохранности городских объектов от влияния погодных условий разработали в московском технопарке «Нагатино». Оно также имеет антивандальные свойства, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.
"Раньше городские объекты и транспорт обрабатывали защитными составами зарубежного производства. Однако они менее устойчивы и стираются в два раза быстрее.
Средство, разработанное в технопарке, больше подходит нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры", — приводятся на портале слова гендиректора технопарка Дмитрия Швеца.
Еще одним преимуществом российской разработки является ее устойчивость. «В отличие от зарубежных аналогов, его [покрытие] нельзя стереть при очистке поверхности», — говорится в сообщении. Уточняется, что средство уберегает обработанные поверхности от воздействия солнечных лучей, влаги и мороза. А также делает невозможным нанесение надписей, рисунков и рекламных объявлений.
Составом уже обработали несколько московских домов, подземный переход, вагоны поездов электродепо «Свиблово», спецтехнику предприятия «Мосгаз», а также транспорт «Экотехпрома». Как отмечается на портале мэра, средство может применяться не только для покрытия памятников, остановок и других городских объектов, но и в быту — для обработки изделий из бумаги, дерева, ткани и автомобильных стекол.
ТАСС: последние новости
"Независимый топливный союз" предлагает вернуть продажу алкоголя на АЗС РФ и Турция договорились активизировать отслеживание иностранных террористов Глава МИД ФРГ: страны G7 призывают Россию внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян277
Лавров сделал заявление года137
Анонсировано повышение пенсионного возраста630
Известный режиссер разбился в ДТП19
Российских моряков запугали украинскими пиратами104
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение