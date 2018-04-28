Средство для защиты городских объектов от непогоды разработали в технопарке «Нагатино»

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Защитное покрытие для сохранности городских объектов от влияния погодных условий разработали в московском технопарке «Нагатино». Оно также имеет антивандальные свойства, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы

"Раньше городские объекты и транспорт обрабатывали защитными составами зарубежного производства. Однако они менее устойчивы и стираются в два раза быстрее.

Средство, разработанное в технопарке, больше подходит нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры", — приводятся на портале слова гендиректора технопарка Дмитрия Швеца.

Еще одним преимуществом российской разработки является ее устойчивость. «В отличие от зарубежных аналогов, его [покрытие] нельзя стереть при очистке поверхности», — говорится в сообщении. Уточняется, что средство уберегает обработанные поверхности от воздействия солнечных лучей, влаги и мороза. А также делает невозможным нанесение надписей, рисунков и рекламных объявлений.

Составом уже обработали несколько московских домов, подземный переход, вагоны поездов электродепо «Свиблово», спецтехнику предприятия «Мосгаз», а также транспорт «Экотехпрома». Как отмечается на портале мэра, средство может применяться не только для покрытия памятников, остановок и других городских объектов, но и в быту — для обработки изделий из бумаги, дерева, ткани и автомобильных стекол.