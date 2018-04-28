Отталкивающее воду и краску антивандальное покрытие разработали в технопарке «Нагатино» 

Вещество также обладает активными водоотталкивающими свойствами. Его можно наносить на мосты, транспорт и жилые дома. На поверхности с таким покрытием невозможно наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити.
Как рассказал директор технопарка Дмитрий Швец, аналогичные составы производятся за рубежом, но они обладают меньшей устойчивостью. «Например, зарубежное покрытие, нанесенное на дерево, сохраняется три года, тогда как отечественный состав — пять-шесть лет. Средство, разработанное в технопарке, больше подходит нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры», — цитирует Швеца портал мэра и правительства Москвы. Директор технопарка добавил, что вещество не стирается при промывке поверхностей.
У покрытия есть и бытовое применение — его можно нанести на стекла автомобилей, бумагу или ткань, а также на деревянные поверхности. В городской среде состав подходит для покрытия памятников, фасадов жилых домов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вагонов поездов метро.
Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин рассказал, что в 2016 году компания — разработчик гидрофобного покрытия победила в конкурсе Open Innovation Marketplace. Она стала лучшей в номинации «Инновационные решения в сфере экологических услуг и сервисов».
Состав уже применяют в подземном пешеходном переходе по адресу: улица Шепелюгинская, дом 7, в вагонах поездов метро в электродепо «Свиблово», и на фасадах нескольких столичных жилых домов. Кроме того, средство взяли на вооружение компании «Мосгаз» и Экотехпром".
Всего в столице действует 39 промышленных комплексов и 33 технопарка. Резиденты ведут разработки в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Например, на территории технопарка «Калибр» испытывают беспилотные автомобили и автобусы, а в «Строгино» создали аппарат для лечения ран, ускоряющий их заживление в три-четыре раза.
Город позволяет технопаркам платить льготные налог на прибыль и имущество. Они также получают скидку при аренде земли. Общая налоговая нагрузка на технопарки ниже по сравнению с обычными предприятиями снижается на 25 процентов.