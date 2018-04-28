Отталкивающее воду и краску антивандальное покрытие разработали в технопарке «Нагатино»

Вещество также обладает активными водоотталкивающими свойствами. Его можно наносить на мосты, транспорт и жилые дома. На поверхности с таким покрытием невозможно наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити.

Как рассказал директор технопарка Дмитрий Швец , аналогичные составы производятся за рубежом, но они обладают меньшей устойчивостью. «Например, зарубежное покрытие, нанесенное на дерево, сохраняется три года, тогда как отечественный состав — пять-шесть лет. Средство, разработанное в технопарке, больше подходит нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры», — цитирует Швеца портал мэра и правительства Москвы . Директор технопарка добавил, что вещество не стирается при промывке поверхностей.

У покрытия есть и бытовое применение — его можно нанести на стекла автомобилей, бумагу или ткань, а также на деревянные поверхности. В городской среде состав подходит для покрытия памятников, фасадов жилых домов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вагонов поездов метро.

Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин рассказал, что в 2016 году компания — разработчик гидрофобного покрытия победила в конкурсе Open Innovation Marketplace. Она стала лучшей в номинации «Инновационные решения в сфере экологических услуг и сервисов».

Состав уже применяют в подземном пешеходном переходе по адресу: улица Шепелюгинская, дом 7, в вагонах поездов метро в электродепо «Свиблово», и на фасадах нескольких столичных жилых домов. Кроме того, средство взяли на вооружение компании «Мосгаз» и Экотехпром".

Всего в столице действует 39 промышленных комплексов и 33 технопарка. Резиденты ведут разработки в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Например, на территории технопарка «Калибр» испытывают беспилотные автомобили и автобусы, а в «Строгино» создали аппарат для лечения ран, ускоряющий их заживление в три-четыре раза.

Город позволяет технопаркам платить льготные налог на прибыль и имущество. Они также получают скидку при аренде земли. Общая налоговая нагрузка на технопарки ниже по сравнению с обычными предприятиями снижается на 25 процентов.