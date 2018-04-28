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В Алтайском крае медведь зашел во двор к сельскому жителю
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В Алтайском крае медведь зашел во двор к сельскому жителю 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Случаев выхода животных к населенным пунктам в Алтайском крае увеличилось.
Напомним, под Барнаулом пришлось убить лося, зашедшего во двор коттеджа. А в Колывани медведь в поселок пришел.
Медведь к колыванцам приходил, очнувшись от зимней спячки. Он забрался на подворье, привлеченный запахом хлева.
«Мы с супругой Олесей содержим около 25 коров, — рассказал хозяин той самой усадьбы Константин Драничников. — Дни стояли тёплые, и мы всех животных оставляли ночевать на улице. А тут вдруг начался сильный снегопад, и я загнал и коров, и телят в сарай. Утром, выйдя кормить коров, я увидел свежие медвежьи следы. По всей видимости, зверь прошёл здесь за несколько минут до меня. Следы находились буквально в двух метрах от загона, и я представил, что мог бы он натворить, если бы коровы с телятами, как и вчера, ночевали на улице! Мы с женой говорим «спасибо» снегопаду за то, что оградил нас от беды».
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